Display Checkbox values after submit button

Here’s the code after I’ve used JSLint to help me automatically find problems. Fixing them is still manual work though.

$(document).ready(function domLoaded() { $("#showmenu").click(function menuClickHandler() { $(".menu").show("slide"); }); }); jQuery(document).ready(function domLoaded($) { $(".dropdown-toggle").click(function dropdownClickHandler(evt) { var dropdownButton = (evt.target).parents(".button-dropdown"); var menu = dropdownButton.children(".dropdown-menu"); var isHidden = menu.is(":hidden"); $(".button-dropdown .dropdown-menu").hide(); $(".button-dropdown .dropdown-toggle").removeClass("active"); if (isHidden) { menu.toggle(); dropdownButton.children(".dropdown-toggle").addClass("active"); } }); $(document).bind("click", function docClickHandler(evt) { var el = $(evt.target); if (!el.parents().hasClass("button-dropdown")) { $(".button-dropdown .dropdown-menu").hide(); $(".button-dropdown .dropdown-toggle").removeClass("active"); } }); }); $(function domLoaded() { $("input[type=checkbox]").click(function checkboxClickHandler(evt) { var el = evt.target; var value = $(el).val(); if ($(el).is(":checked")) { $("<li></li>").appendTo("#div ol").text($(el).val()); } else { value = $(el).val(); if ($("#div ol").has("li:contains('" + value + "')")) { $("#div ol li:contains('" + value + "')").remove(); } } }); });

From there, we can combine the domLoaded sections of code.

jQuery(document).ready(function domLoaded($) { $("#showmenu").click(function menuClickHandler() { $(".menu").show("slide"); }); $(".dropdown-toggle").click(function dropdownClickHandler(evt) { var dropdownButton = (evt.target).parents(".button-dropdown"); var menu = dropdownButton.children(".dropdown-menu"); var isHidden = menu.is(":hidden"); $(".button-dropdown .dropdown-menu").hide(); $(".button-dropdown .dropdown-toggle").removeClass("active"); if (isHidden) { menu.toggle(); dropdownButton.children(".dropdown-toggle").addClass("active"); } }); $(document).bind("click", function docClickHandler(evt) { var el = $(evt.target); if (!el.parents().hasClass("button-dropdown")) { $(".button-dropdown .dropdown-menu").hide(); $(".button-dropdown .dropdown-toggle").removeClass("active"); } }); $("input[type=checkbox]").click(function checkboxClickHandler(evt) { var el = evt.target; var value = $(el).val(); if ($(el).is(":checked")) { $("<li></li>").appendTo("#div ol").text($(el).val()); } else { value = $(el).val(); if ($("#div ol").has("li:contains('" + value + "')")) { $("#div ol li:contains('" + value + "')").remove(); } } }); });

Structure is more easily seen by separating the functions from handling the events.

jQuery(document).ready(function domLoaded($) { function menuClickHandler() { $(".menu").show("slide"); } function dropdownClickHandler(evt) { var dropdownButton = (evt.target).parents(".button-dropdown"); var menu = dropdownButton.children(".dropdown-menu"); var isHidden = menu.is(":hidden"); $(".button-dropdown .dropdown-menu").hide(); $(".button-dropdown .dropdown-toggle").removeClass("active"); if (isHidden) { menu.toggle(); dropdownButton.children(".dropdown-toggle").addClass("active"); } } function docClickHandler(evt) { var el = $(evt.target); if (!el.parents().hasClass("button-dropdown")) { $(".button-dropdown .dropdown-menu").hide(); $(".button-dropdown .dropdown-toggle").removeClass("active"); } } function checkboxClickHandler(evt) { var el = evt.target; var value = $(el).val(); if ($(el).is(":checked")) { $("<li></li>").appendTo("#div ol").text($(el).val()); } else { value = $(el).val(); if ($("#div ol").has("li:contains('" + value + "')")) { $("#div ol li:contains('" + value + "')").remove(); } } } $("#showmenu").click(menuClickHandler); $(".dropdown-toggle").click(dropdownClickHandler); $(document).bind("click", docClickHandler); $("input[type=checkbox]").click(checkboxClickHandler); });

And improvements are then much easier to make from there.