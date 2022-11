Should I add dir="ltr" to the following anchor tag?

<!DOCTYPE html> <html dir="rtl" lang="fa"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>نمونه</title> </head> <body> <ul> <li>اپلیکیشن <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tachyon" lang="en">Google Meet</a> را نصب کنید.</li> <li>با کلیک بر روی یکی از لینکهای زیر، وارد کلاس مورد نظر شوید.</li> </ul> </body> </html>