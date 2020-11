CooKachoo: CooKachoo: delay the answer prompt for a few seconds so that my UI can update

Hi @CooKachoo, the real solution would be not using a UI-blocking modal dialog in the first place… not sure if this would be over the top for your class, but you can also get user input from an actual input element like so:

<input type="number" id="answer"> <button id="check">check</button>

var answerInput = document.getElementById('answer') var checkButton = document.getElementById('check') var currentQuestion = null function generateQuestion () { var n = Math.floor(Math.random() * questions.length) var question = questions[n] question.displayQuestion() currentQuestion = question } function checkAnswer () { var answer = answerInput.value if (answer && currentQuestion) { currentQuestion.checkAnswer(parseInt(answer, 10)) generateQuestion() } } checkButton.addEventListener('click', checkAnswer) generateQuestion()

This way, there’s no need to break out of the loop either – the answer just gets checked when the user actively clicks the button.