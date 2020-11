I’m building this browser-based quiz for a class project and would like to know what would be the best way to delay the answer prompt for a few seconds so that my UI can update?

function generateQuestion() { var n = Math.floor(Math.random() * questions.length); questions[n].displayQuestion(); var answer = (prompt('Please select the correct answer.')); if(answer !== 'exit'){ questions[n].checkAnswer(parseInt(answer)); generateQuestion(); } } generateQuestion();