Debug this date extract script

can you debug:

$dateStr = explode(" ", $dateStart4); $dateStr2 = str_replace("/", "|", $dateStr[0]); $dateStr3 = explode("|", $dateStr2); $dateStart1 = $dateStr3[2]."-".$dateStr3[0]."-".$dateStr3[1]; $dateStr = explode(" ", $dateEnd4); $dateStr2 = str_replace("/", "|", $dateStr[0]); $dateStr3 = explode("|", $dateStr2); $dateEnd1 = $dateStr3[2]."-".$dateStr3[0]."-".$dateStr3[1]; echo $dateStart1.",".$dateEnd1; $data = new RecordPayPalBooking($name,$email,$phone,$comments,$country,$price,$discount,$days,$mobile,$dateStart1,$dateEnd1,$People,$agree,$propNo,$orderID,$paypal_name,$paypal_email,$paypal_amount); $tr1 = $data->exeSQLquery();

Error!

Notice: Undefined offset: 2 in /home/polislatchiaptsv/public_html/main/paypal-transaction-complete.php on line 179

Notice: Undefined offset: 1 in /home/polislatchiaptsv/public_html/main/paypal-transaction-complete.php on line 179

Notice: Undefined offset: 2 in /home/polislatchiaptsv/public_html/main/paypal-transaction-complete.php on line 186

Notice: Undefined offset: 1 in /home/polislatchiaptsv/public_html/main/paypal-transaction-complete.php on line 186

-02/14/2020-,-02/26/2020-Error: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1292 Incorrect date value: ‘-02/14/2020-’ for column ‘dateStart’ at row 1!

but here simple file all OK

getting the correct: // 2020-02-13 desired