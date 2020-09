Data migration from 1.9.2.3 to 2.3.4 : Fatal error How to solve this issue?

After migration from 1.9.2.3 to 2.3.4 : Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 3 passed to Magento\Framework\View\Element\UiComponentFactory::mergeMetadataElement() must be of the type array, null given. How to solve this issue?

Code path : lib/internal/Magento/Framework/View/Element/ UiComponentFactory .php Function : mergeMetadataElement

Code :