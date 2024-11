Đại học Duy Tân là trường đại học Tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung. Trường được ghi nhận ở Top 514 Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2024 theo QS World University Rankings, Top 600+ đại học Tốt nhất Thế giới theo Higher Education (THE) năm 2024,… Duy Tân là đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng chỉ UNWTO TedQual của Liên Hợp Quốc và đạt kiểm định ABET của Mỹ. Là một điểm sáng trong nghiên cứu khoa học, nhà trường đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu các cấp với nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín thế giới. Website: https://duytan.edu.vn/ Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng Phone: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111 #ĐạihọcDuyTân, #DaihocDuyTan, #DuyTanUniversity, #DaiHocTaiDaNang, #DuyTanDaNang

