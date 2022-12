Dịch vụ thi công vách thạch cao uy tín, giá rẻ

Như đã đề cập trước đó, vách ngăn thạch cao là một dịch vụ phổ biến và đã được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng. Đó cũng là lý do tại sao đã có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này trên thị trường cung cấp dịch vụ này. Nếu bạn chưa biết tìm kiếm địa chỉ cung cấp dịch vụ thi công vách ngăn thạch cao ở đâu là uy tín và chất lượng nhất thì hãy truy cập vào nhansuanha.com để có những trải nghiệm thú vị nhất nhé. Chúng tôi cung cấp cho quý khách

3. Dễ dàng thi công và lắp đặt Do đặc điểm về quy trình thi công mà việc lắp đặt vách hoặc trần thạch cao nhanh và dễ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đối với trần thạch cao thì hệ khung xương, tấm thạch cao,… đều là những vật liệu nhẹ và rời. Nên nó rất dễ dàng lắp đặt và vận chuyển. Bên cạnh đó, công đoạn lắp ráp đơn giản mà không cần nhiều đến thợ thi công. Nhờ vậy, thời gian lắp đặt được rút ngắn giúp tiết kiệm chi phí. Việc bảo trì, sửa chữa hay tháo gỡ cũng trở nên đơn giản và ít tốn kém hơn so với thi công các loại trần khác.

2. Tính năng vượt trội Như đã đề cập ở trên, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng trần thạch cao mà tấm vách thạch cao sẽ được thi công với các phương án khác nhau như: chống nước, chống ẩm, chống cháy, cách âm,… Chẳng hạn: Cũng theo tính toán, một tấm thạch cao có khả năng chịu được hỏa hoạn ít nhất 3 giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, cũng không làm sản sinh ra các loại khí độc hại nên thạch cao được xem như loại vật liệu rất an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Theo như số liệu tính toán thì 1m2 thạch cao nhẹ hơn hẳn so với các vật liệu làm trần truyền thống như là: trần bê tông, trần nhựa, trần gỗ,… với cùng diện tích. Điều này giúp đảm bảo sự an toàn và dễ thi công, sửa chữa.

Xu hướng thi công trần thạch cao đang ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, các quận thành đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt cả về kinh tế, giao thông, đô thị,… các khu trung tâm thương mại, tòa nhà địa ốc,… mọc lên như nấm. Bên cạnh đó, dân số khá đông đúc do sự xuất hiện ngày càng nhiều của các khu chung cư. Lâm Sơn là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế và thi công trần vách thạch cao trên khắp địa bàn Hà Nội và HCM. Đến với dịch vụ thi công trần thạch cao của chúng , quý khách sẽ luôn an tâm về chất lượng hoàn thiện cũng như giá vách ngăn thạch cao tốt nhất hiện nay. Bảng báo giá làm vách thạch cao tại hà nội – HCM

