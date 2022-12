Dịch vụ thi công trần thạch cao tại Hà Nội và HCM

Trần thạch cao là giải pháp hoàn hảo để che đi những khuyết điểm khi thi công trần nhà. Đồng thời tạo nên những đường nét độc đáo, đẹp mắt cho không gian ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên việc lựa chọn đơn vị thi công và vật liệu làm trần thạch cao như thế nào để đảm bảo độ bền đẹp cho công trình nhà bạn. Bên cạnh đó, chi phí để thi công làm trần thạch cao cũng là yếu tố quan trọng khiến nhiều gia chủ quan tâm. Chính vì vậy, Lâm Sơn xin cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ thi công trần thạch cao uy tín với giá cả phải chăng trên địa bàn Hà Nội và HCM.

Có nên làm trần thạch cao cho nhà ống hay không?

Đối với những kiểu công trình nhà ống nhiều tầng thì việc thi công trần là điều hết sức quan trọng. Làm thế nào để đảm bảo được độ bền và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà? Sử dụng trần thạch cao sẽ là giải pháp cải thiện không gian thô cứng của ngôi nhà. Thay vào đó là những bước đột phá giúp không gian nhà ở của bạn trở nên hài hòa với những thiết kế trần thạch cao đặc sắc, đẹp tinh tế… Vậy làm trần thạch cao có bền không? Điều này còn tùy thuộc vào kỹ thuật thi công và vật liệu mà bạn lựa chọn. Tuy nhiên, nó sẽ đơn giản hơn nhiều nếu bạn tìm đúng địa chỉ nhà thầu uy tín và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, khi thi công làm trần thạch cao cho nhà ống sử dụng đúng vật liệu chất lượng kết hợp với kỹ thuật tốt không chỉ giúp cho công trình được đảm bảo về độ bền, thời gian thi công nhanh. Mà còn giúp cho ngôi nhà trở nên sáng thoáng hơn, luôn mới mẻ và sạch sẽ phù hợp phong cách thiết kế của từng không gian trong nhà.

Thi công trần thạch cao cần lưu ý những điều gì?

1. Luôn ưu tiên vật liệu có chất lượng tốt:

Vì trần nhà là bộ phận quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình, do đó, hãy luôn ưu tiên cho khu vực này những vật liệu tốt nhất. Trên thị trường hiện có nhiều loại giá rẻ, chính hãng lẫn lộn nên bạn cần tỉnh táo để lựa chọn sản phẩm chất lượng. Nổi bật và phổ biến là thạch cao Vĩnh Tường với những sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, chế độ bảo hành tốt thì đây được coi là sản phẩm số 1 hiện nay.

2. Chú ý quy cách đi xương, khoảng cách bắn vít và cách lắp đặt:

Đây là yếu tố kỹ thuật xương cốt trong quá trình thi công trần thạch cao, ảnh hưởng lớn đến chất lượng. Nếu đi xương không đúng thì theo thời gian trần dễ bị công vênh không còn giữ được như lúc đầu. Tương tự, cách lắp đặt tấm và bắn vít cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sản phẩm. Vậy cần đội ngũ thi công chuyên nghiệp để cho trần thạch cao bền vững và có tính thẩm mỹ hơn.

3. Rung khung xương:

Ở nhiều công trình có thể thấy, trần thạch cao được treo lên khung sắt của mái tôn. Chính điều này làm khung trần thạch cao dễ bị rung khi có gió to, mưa bão. Dẫn đến các mối nối dễ bị nứt, ảnh hưởng đến độ an toàn và tính thẩm mỹ. Trong những trường hợp này bạn có thể khắc phục bằng cách làm trần thạch cao nổi hoặc không treo khung xương trần thạch cao vào khung mái tôn.

4. Kị nước:

Bạn thường nghe trần thạch cao có khả năng chống ẩm và nước, vậy mà lại kị nước. Có mâu thuẫn hay không? Thực tế là, tuy bền đẹp theo thời gian nhưng trần thạch cao khá “sợ” nước vì khi thi công mà không kiểm tra kỹ thì sẽ để sót những chỗ hở khiến nước có thể bị rò rỉ, làm cho các tấm thạch cao phía trong bị ố vàng mất tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

5. Đừng quên chống nóng và chống ồn:

Tuy bản thân trần thạch cao có khả năng chống nóng, chống ồn rồi, nhưng bạn vẫn nên thi công thêm 2 biện pháp này. Đặc biệt là với các công trình nhà mái tôn. Trần và mái sát nhau sẽ dễ bị nóng, ồn. Tốt nhất nên chèn thêm ở giữa xốp hoặc các vật liệu cách nhiệt khác.

6. Xử lý mái chống thấm dột nước:

Để phát huy hết công năng của trần thạch cao, bện nên đảm bảo mái nhà không bị dột, nứt, thấm. Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều lên rất nhiều trần nhà bị thấm dột. Trước khi thi công ta xử lí trần chống thấm dột thì trần nhà thi công thạch cao sẽ không bị mốc và bền mãi với thời gian.

7. Thạch cao vẫn bị co ngót:

Một điểm quan trọng bạn cần đặc biệt lưu ý nữa là thạch cao có thể bị co ngót lại khiến cho một vài chỗ bị co lại, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Hiện tượng này thường gặp ở trên chìm, còn trần nổi thì yên tâm hơn. Khi xảy ra hiện tượng này bạn cần phải có biện pháp khắc phục ngay từ khi những vết nứt còn nhỏ bằng cách dặm và sơn lại. Nếu để lâu hơn khi các vết nứt to ra thì sẽ rất khó để chữa lành.

8. Đảm bảo không còn chuột:

Hãy đảm bảo rằng, trên trần không con chuột. Bởi nếu vô tình để sót lại lũ chuột có thể cào vào trần tạo nên những âm thanh khó chịu khiến bạn mất ngủ, hoặc làm trần bị hỏng nếu tình trạng này kéo dài. Nặng hơn là chúng có thể chết trong đó nữa. Vì vậy bạn nên lưu ý để tránh những con vật xinh dễ sợ đó làm bạn khó chịu.

9. Chọn màu hợp phong thủy:

Yếu tố không nên bỏ qua đối với bất kì công trình nào. Hãy chọn màu sơn trần thạch cao phù hợp với gia chủ để đón nhiều tài lộc, vượng khí.

10. Chọn đơn vị thi công uy tín:

Bởi sự phổ biến của trần thạch cao nên bạn có thể dễ dàng tìm được các đơn vị thi công. Nhưng cũng không ít các đơn vị lợi dụng tình trạng này để thi công kém chất lượng, giá đắt mà tuổi thọ lại không được là bao. Nguy hiểm hơn là không đảm bảo độ an toàn. Do đó, bạn cần lựa chọn đơn vị thi công một cách sáng suốt nhé. Lâm Sơn là một trong những gợi ý cho bạn tham khảo. Bởi chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa, lắp đặt, thi công các hạng mục trong ngôi nhà thân yêu của bạn. Đội thợ thạch cao lành nghề, tư vấn kỹ thuật chính xác, trung thực, giá cả phải chăng là những ưu điểm mà rất nhiều Khách hàng dành tặng cho Lâm Sơn trong thời gian qua.