I want to create a dropdown box, in PHP and HTML, where the starting year will be 2020 and the current year will be 2023 [auto]. the year session will append in select box like:

2020-2021 2021-2022 2022-2023 // selected .. auto for 2024

<select> <option>2020-2021</option> <option>2021-2022</option> <option selected>2022-2023</option> </select>

I don’t know, how I code, please help to create this in PHP and HTML