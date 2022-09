Css var() with flexbox

I’m trying to set css variables with flexbox, to center an element.

With margin: auto I managed to create this working code:

--centered-margin-left: auto; --centered-margin-right: auto; --centered-margin: var(--centered-margin-left) var(--centered-margin-right);

But with flexbox, I don’t know how to do. This code doesn’t work:

--centered-flex-display: flex; --centered-flex-justify-content: center; --centered-flex: var(--centered-flex-display) var(--centered-flex-justify-content);

I call this code in this way:

.flc {display: var(--centered-flex);}

<p class="flc" style="width: 50%;">flex centered</p>

Any idea?

Thank you!