Creating scaleable SVG file folder tabs

The following has one error on line 751. The page looks good but I have a sneaking suspicion it is rife with more than one error. At no point in arranging this code did I know what I was doing: the entire page is the result of trial and error. Have a look and tell me how much I mangled it.

<!DOCTYPE html> <HTML LANG="en"> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Courier+Prime:ital,wght@0,400;0,700;1,400;1,700&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Slab:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Condensed:ital,wght@0,400;0,700;1,400;1,700&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Crete+Round:ital@0;1&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Calistoga&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Solway:wght@300;400;500;700;800&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Henny+Penny&display=swap" rel="stylesheet"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Special+Elite&display=swap" rel="stylesheet"> <title>91 1 TAB 2026 CLASS-2 / SENATE / ᰄ SENATE ELECTION</title> <style> body { width: 1080px; margin: 1.94rem auto; margin-bottom: 3.75rem; font-family: 'courier prime', monospace; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: bold; color: black; } td { padding-top: .4rem; padding-right: .4rem; padding-bottom: .4rem; padding-left: .7rem; } .lead { text-align: center; margin-top: 1.25rem; margin-bottom: 1.25rem; font-family: 'special elite', serif; font-weight: 400; font-size: 2.75rem; line-height: 2.88rem; } .tally { padding-left: 0px; font-family: 'calistoga', serif; font-weight: 700; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; color: black; } .class { font-family: 'calistoga', serif; font-weight: 700; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; color: crimson; } /* ━━━━━━━━━ SVG CONTAINER ━━━━━━━━━━ */ .tab2c { /* denotes a β€œtab in the 2nd position of a 3-tab alternate, centered” */ text-align: center; } /* ━━━━━━━━━ TABLE 1 ━━━━━━━━━━ */ .table1 { width: 100%; /* See LINK STYLING for font sizing */ padding: 6px; text-align: center; background: black; } /* ━━━━━━━━━ TABLE 2 ━━━━━━━━━━ */ .td2 { width: 268px; /* OPTIONAL COLUMN WIDTH */ color: black; text-align: left; } .table2 { background-color: #cccccc; border: 1rem groove #bbac86; /* brown */ padding: .25rem; text-align: left; width: 100%; } /* ━━━━━━━━━ TABLE 3 ━━━━━━━━━━ */ .table3 { background-image: linear-gradient(#cccccc, white); width: 100%; color: black; padding: .38rem .63rem .38rem .38rem; text-align: justify; vertical-align: middle; /* no border because it’s in table2 */ font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: 400; } /* ━━━━━━━━━ TABLE 4 ━━━━━━━━━━ */ .table4 th { border-bottom: 1rem groove #bbac86; background-color: black; font-family: 'roboto slab', serif; font-size: 2.06rem; line-height: 2.25rem; font-weight: bold; padding: .94rem; } .th4a { width: 80px; /* HEADER WIDTH */ color: white; text-align: center; border-right: .4rem solid #bbac86; } .th4b { width: 265px; /* HEADER WIDTH */ color: #56ff00; /* neon green */ text-align: center; border-right: .4rem solid #bbac86; } .th4c { width: 400px; /* HEADER WIDTH */ color: white; text-align: center; } .table4 { width: 100%; border: 1rem groove #bbac86; /* grey */ border-collapse: collapse; font-family: 'roboto slab', serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: bold; color: black; } .table4 tbody tr:nth-child(odd) { background-color: #ffffcc; /* STRIPE YELLOW */ border-bottom: .19rem solid black; } .table4 tbody tr:nth-child(even) { background-color: white; border-bottom: .19rem solid black; } .table4 tbody tr td:nth-of-type(1) { border-right: .19rem solid black; text-align: center; } .table4 tbody tr td:nth-of-type(2) { border-right: .19rem solid black; text-align: left; } .rowdy { border-top: .4rem solid black; } .virgini { text-align: center; color: black; padding-bottom: .1rem; font-family: 'roboto condensed', serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 700; } .condl { text-align: left; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: 400; } .condj { text-align: justify; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: 400; } .condlb { text-align: left; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: 700; } .condc { text-align: center; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 2.06rem; line-height: 2.19rem; font-weight: 400; } .condi { text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: 400; } /* ━━━━━━━━ CELL STYLING ━━━━━━━━ */ .cell1 { display: block; color: black; background-color: #cccccc; /* grey */ text-align: left; font-family: 'courier prime', monospace; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: bold; } .cell2 { display: block; color: white; background-color: black; text-align: left; font-family: 'courier prime', monospace; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: bold; } .cell3 { display: block; color: black; background-color: #c8e3ff; /* light blue */ text-align: left; font-family: 'courier prime', monospace; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: bold; } .cell4 { display: block; color: white; background-color: blue; text-align: left; font-family: 'courier prime', monospace; font-size: 2.19rem; line-height: 2.31rem; font-weight: bold; } .cell5 { display: block; text-align: center; color: black; background-color: yellow; font-family: 'crete round', serif; font-size: 2rem; line-height: 2.13rem; font-weight: 700; } .cell6 { background-image: linear-gradient(#bbac86, white); display: block; text-align: center; color: black; font-family: 'crete round', serif; font-size: 2rem; line-height: 2.13rem; font-weight: 700; } .cell7 { display: block; text-align: center; color: black; background-color: #dddddd; /* palest grey */ font-family: 'crete round', serif; font-size: 2rem; line-height: 2.13rem; font-weight: 700; } .cell8 { display: block; text-align: center; color: black; background-color: #bbbbbb; /* grey */ font-family: 'crete round', serif; font-size: 2rem; line-height: 2.13rem; font-weight: 700; } .cell9 { background-image: linear-gradient(#cccccc, white); display: block; text-align: center; /* going from pslest grey to white */ color: black; /* background-color: #bbbbbb; */ /* grey */ font-family: 'crete round', serif; font-size: 2rem; line-height: 2.13rem; font-weight: 700; } .cell10 { background-image: linear-gradient(#bbbbbb, #dddddd); display: block; text-align: center; /* going from grey to darker grey */ color: black; /* background-color: #bbbbbb; */ /* grey */ font-family: 'crete round', serif; font-size: 2rem; line-height: 2.13rem; font-weight: 700; } /* ━━━━━━━━━━ COLORS ━━━━━━━━━━━ */ .blu { color: blue } .blub { color: blue; font-weight: bold; } .fusch { color: #ca009b } .fuschb { color: #ca009b; font-weight: bold } .fuschi { color: #ca009b; font-style: italic } .crim { color: crimson } .crimb { color: crimson; font-weight: bold } .crimi { color: crimson; font-style: italic } .grey { color: grey } .green { color: #248900 } /* green */ .greenb { color: #248900; font-weight: bold } /* ━━━━━━━━━ LINKS ━━━━━━━━━━━ */ a:active { color: #ff70ff } a:hover { color: #ff70ff } a:link { color: blue } a:visited { color: blue } .redlink a:link { color: crimson } .redlink a:visited { color: crimson } .plink a:link { color: #ffe5fe; /* pink */ ; background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 400; } .plink a:visited { color: #ffe5fe; background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 400; } .wlink a:link { color: #ffffff; /* cyan */ background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 400; } .wlink a:visited { color: #ffffff; background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 400; } .glink a:link { color: #56ff00; /* neon green */ background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 400; } .glink a:visited { color: #56ff00; background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 400; } .bnlink a:link { padding-bottom: 10px; color: #bbac86; /* BROWN */ background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 700; } .bnlink a:visited { padding-bottom: 10px; color: #bbac86; /* BROWN */ background: black; text-align: center; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-size: 1.88rem; line-height: 2rem; font-weight: 700; } /* ━━━━━━ MISCELLANEOUS ━━━━━━━ */ .ctr { text-align: center } .undr { text-decoration: underline } .clambk { color: black; font-style: italic; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 2.69rem; font-weight: 900; } .clamcr { color: crimson; font-style: italic; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 2.69rem; font-weight: 900; } .clambu { color: blue; font-style: italic; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 2.69rem; font-weight: 900; } .refdm { color: crimson; font-style: italic; font-family: 'roboto condensed', sans-serif; font-weight: 700; font-size: 2rem; line-height: 2.19rem; } .scor { color: crimson; font-family: 'courier prime', monospace; font-weight: 700; font-size: 2.19rem; line-height: 2.19rem; } /* The tab css is in this panel for ease of use and should go in the main css when ready */ /* set colors for 7 tabs */ .svgtabs { --tab1-bg-color: #000; --tab1-color: #fff; --tab2-bg-color: #731919; --tab2-color: #fff; --tab3-bg-color: #b16742; --tab3-color: #fff; --tab4-bg-color: #d4b064; --tab4-color: #000; --tab5-bg-color: #e6d677; --tab5-color: #000; --tab6-bg-color: #f6efc1; --tab6-color: #000; --tab7-bg-color: #ffffff; --tab7-color: #000; } /* set color for 1 tab only */ .svgtabs.onetab { --tab1-bg-color: #8e815e; } .svgtabs.onetab span { --tab1-color: #fff; } .svgtabs { width: 100%; margin: auto; display: flex; overflow: hidden; } .svgtabs a { color: #000; text-decoration: none; flex: 1 0 0; display: grid; align-items: center; grid-template-areas: "tab"; position: relative; text-align: center; margin-right: -9rem; transition: 0.3s ease; } .svgtabs.seventab a { margin-right: -5.4rem; margin-left: -1rem; } .svgtabs.onetab a { justify-content: center; margin-right: 0; } .svgtabs.twotab a { margin-right: 0; } .svgtabs a:last-child { margin-right: 0; } .svgtabs svg { width: 245px; height: 53px; display: block; grid-area: tab; position: relative; z-index: 1; } .svgtabs.onetab svg { width: 620px; height: 75px; } .svgtabs span { grid-area: tab; position: relative; z-index: 2; padding: 11px 2rem 0 0; font-weight: bold; color: #000; font-size: 1.9rem; } .svgtabs.seventab span { padding: 11px 1rem 0; } .svgtabs a:last-child span { padding: 11px 1rem 0; } .svgtabs a.active { z-index: 99; } .svgtabs a.active span { padding: 11px 1rem 0; } .svgtab1 svg { fill: var(--tab1-bg-color); } .svgtab1 span { color: var(--tab1-color); } .svgtab2 svg { fill: var(--tab2-bg-color); } .svgtab2 span { color: var(--tab2-color); } .svgtab3 svg { fill: var(--tab3-bg-color); } .svgtab3 span { color: var(--tab3-color); } .svgtab4 svg { fill: var(--tab4-bg-color); } .svgtab4 span { color: var(--tab4-color); } .svgtab5 svg { fill: var(--tab5-bg-color); } .svgtab5 span { color: var(--tab5-color); } .svgtab6 svg { fill: var(--tab6-bg-color); } .svgtab6 span { color: var(--tab6-color); } .svgtab7 svg { fill: var(--tab7-bg-color); } .svgtab7 span { color: var(--tab7-color); } /* GENERATING A SOLID TAB */ .tab-border { fill: inherit !important; } .svg-definition{ position:absolute; left:-100vw; top:-100vh; opacity:0; pointer-events:none; } /* ━━━━━━━━━ END CSS ━━━━━━━━━━ */ </style> </head> <body> <div class="lead"> 10 Democratic Senate Seats in 2026 </div> <!-- add active class to anchor to bring the tab in front as required --> <nav class="svgtabs onetab"> <a class="svgtab1" href="#"> <span>One Tab Version</span> <svg width="620" height="74.998" viewBox="0 0 164.042 19.843" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <use xlink:href="#cutetab-large" /> <defs> <g id="cutetab-large" class="tab-unit"> <path d="M121.772 232.987c-11.042 0-13.643 5.879-17.411 10.564-4.653 5.788-11.776 8.51-11.776 8.51h145.426s-7.123-2.722-11.776-8.51c-3.768-4.685-6.37-10.564-17.412-10.564Z" transform="translate(-83.277 -232.217)" /> <path class="tab-border" style="fill: black; stroke-width:.264999;stroke-linejoin:bevel;" d="M121.772 232.217c-5.022 0-8.508 1.208-11.179 3.182-2.67 1.974-4.52 4.54-6.502 7.008-3.962 4.935-8.28 9.653-20.814 9.653h11.356c5.25-1.985 8.309-5.303 10.882-8.509 2.017-2.511 3.785-4.923 6.166-6.683 2.382-1.76 5.38-2.823 10.091-2.823h87.051c4.711 0 7.71 1.062 10.091 2.823 2.382 1.76 4.15 4.172 6.166 6.683 2.574 3.206 5.633 6.524 10.882 8.51h11.357c-12.534 0-16.852-4.72-20.815-9.654-1.98-2.468-3.83-5.034-6.501-7.008-2.671-1.974-6.157-3.182-11.18-3.182Z" transform="translate(-83.277 -232.217)" /> </g> </svg> </a> </nav> <table class="table1"> <tr> <td class="wlink"> <a href="https://fvap.gov/guide/appendix/state-elections" target="blank"> Click here for current Primary Dates</a> </td> <td class="glink"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_elections" target="blank"> Wikipedia 2026 Senate Class 2</a> </td> </tr> </table> <table class="table2"> <tr> <td> <span class="tally">UPDATES HERE</span> OOOO/OOOOOO NOVEMBER 3<br> <span class="tally">UPDATES HERE</span> OOOO/OOOOOO NOVEMBER 3 </td> </tr> </table> <table class="table3"> <tr> <td> ᰄ Each state is assigned 2 senators whose election cycles are called “Classes.” There are 3 Classes, spread out over 6 years <i>so that neither of the state’s allocated 2 senators ever run in the same year.</i> The red number in the first column denotes the other Senate Class the state is a member of so you can see when the candidate’s next opportunity to run again will be if s/he loses. <i><span class="condib">The General will be held on Nov. 3, 2026;</span> <span class="condlb">all dates referenced below are for the </span><span class="crimb">Primaries</span>.</i> </td> </tr> </table> <table class="table4"> <thead> <tr> <th class="th4a">CLS</th> <th class="th4b">STATE <img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPchWv8XcvW0pkSO4yEFFhgbl6z0VgpLa0-kreKKlt41LgPExkwbnCnfX-47MX6Wg5P2IksxxoIYn67rymQVw6T1j2i58XcmBIWW9lGWNiVXefStA=w60-h34" alt=""> LINK</th> <th class="th4c">DATE <img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPZBBRS1BD-SrgpTPo2oA0qh50-f91t9webdRVhnN4AQqh0EF5-EMh5c8nMO21_83yM4JUGfPERhJA0IVpw5N6AKU4iz2qaqxMzTOT1GvHwYtjVxw=w60-h34" alt=""> CANDIDATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="class">3</td> <td class="cell10">GEORGIA</td> <td>MAY 19/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNi1ofkxioK1GoegTYGxYnjfZLzO871PbXv0GbJAgyGOQvI9GOvRzu1IBYbP471gU_ox8YwXo7IbM5SCJlQM_U3-aAnPtrSUChS5a5JLFa_-cbC_A=w68-h65-p-k" alt=""></td> <td> PRESIDENT<br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Georgia" target="blank"> SENATE — GA</a> </div> HOUSE </td> <td><span class="blu">Jon Ossoff</span> v.<br> KELLY LOEFFLER?<br> BRIAN KEMP?</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">3</td> <td class="cell6"><i>NORTH CAROLINA</i></td> <td>MAY 19/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <i>PRESIDENT</i><br> <div class="link"> <i><a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_North_Carolina" target="blank"> SENATE — NC</a></i> </div> <i>HOUSE</i> </td> <td><span class="blu">Roy Cooper</span> v.<br> THOM TILLIS </td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">1</td> <td class="cell6"><i>MONTANA</i></td> <td>JUN 2/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <i>PRESIDENT</i><br> <div class="link"> <i><a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Montana" target="blank"> SENATE — MT</a></i> </div> <i>HOUSE</i> </td> <td><span class="green">OOOOOOOO</span> v.<br> STEVE DAINES</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">1</td> <td>NEW MEXICO</td> <td>JUN 9/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td> PRESIDENT<br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_New_Mexico" target="blank"> SENATE — NM</a> </div> HOUSE </td> <td><span class="green">Ben Ray LujΓ‘n</span> v.<br> OOOOOOOO</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">3</td> <td>COLORADO</td> <td>JUN 30/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td> PRESIDENT<br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Colorado" target="blank"> SENATE — CO</a> </div> HOUSE </td> <td>Wildly popular former govnr <span class="green">John Hickenlooper</span> v. JOE O’DEA</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">3</td> <td>ILLINOIS</td> <td>JUN 30/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRESIDENT<br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Illinois" target="blank"> SENATE — IL</a> </div> HOUSE </td> <td><span class="green">Dick Durbin</span> v.<br> DARIN LAHOOD</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">1</td> <td class="cell10">MICHIGAN</td> <td>AUG 4/<span class="scor"></span><span class="refdm">13% Uncommitted</span></td> </tr> <tr> <td><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNi1ofkxioK1GoegTYGxYnjfZLzO871PbXv0GbJAgyGOQvI9GOvRzu1IBYbP471gU_ox8YwXo7IbM5SCJlQM_U3-aAnPtrSUChS5a5JLFa_-cbC_A=w68-h65-p-k" alt=""></td> <td> PRESIDENT<br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Michigan" target="blank"> SENATE — MI</a> </div> HOUSE </td> <td><span class="blu">Gary Peters</span> Dearborn MI Arab Americans @13% v.<br> MIKE ROGERS (popular) </td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">1</td> <td>MINNESOTA</td> <td>AUG 11/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td> PRESIDENT<br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Minnesota" target="blank"> SENATE — MN</a> </div> HOUSE </td> <td><span class="green">Tina Smith</span> v.<br> OOOOOOOO</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">1</td> <td class="cell6"><i>WYOMING</i></td> <td>AUG 11/<span class="scor"></span><span class="refdm">Paging LIZ CHENEY</span></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <i>PRESIDENT</i><br> <div class="link"> <i><a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Wyoming" target="blank"> SENATE — WY</a></i> </div> <i>HOUSE</i> </td> <td><span class="blu">OOOOOOOO</span> v.<br> CYNTHIA LUMMIS </td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">3</td> <td class="cell6"><i>SOUTH CAROLINA</i></td> <td>AUG 11/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td class="cell6" style="padding: 9px 0px 4px 0px"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMxqxABZKX_7u3OoNcRdasIYENducZtw-BQOo3R5aAgihnLt4JNniDCz-yuXCIYiPxtoPGZguslY-gck77P26YoN8qmD3omBdTARB3LUiykh6sFIw=w100-h118" alt=""></td> <td> <i>PRESIDENT</i><br> <div class="link"> <i><a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_South_Carolina" target="blank"> SENATE — SC</a></i> </div> <i>HOUSE</i> </td> <td><span class="blu">Catherine F. Bruce</span> v.<br> Entrenched Incumbent LINDSEY GRAHAM</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">1</td> <td class="cell6"><i>MAINE</i></td> <td>AUG 18/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td class="cell6" style="padding: 9px 0px 4px 0px"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMxqxABZKX_7u3OoNcRdasIYENducZtw-BQOo3R5aAgihnLt4JNniDCz-yuXCIYiPxtoPGZguslY-gck77P26YoN8qmD3omBdTARB3LUiykh6sFIw=w100-h118" alt=""></td> <td> <i>PRESIDENT</i><br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Maine" target="blank"> <i>SENATE — ME</i></a> </div> <i>HOUSE</i> </td> <td><span class="blu"> OOOOOOOO</span> v.<br> Entrenched Incumbent SUSAN COLLINS </td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">3</td> <td class="cell6"><i>ALASKA</i></td> <td>AUG 18/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>PRESIDENT</i><br> <div class="link"><i> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_Alaska" target="blank"> SENATE — AK</a></i> </div> <i>HOUSE</i> </td> <td><span class="green">Mary Peltola</span> v.<br> DAN SULLIVAN</td> </tr> <tr class="rowdy"> <td class="class">3</td> <td>NEW HAMPSHIRE</td> <td>SEP 15/<span class="scor"></span></td> </tr> <tr> <td></td> <td> PRESIDENT<br> <div class="link"> <a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_United_States_Senate_election_in_New_Hampshire" target="blank"> SENATE — NH</a> </div> HOUSE </td> <td><span class="green">Jeanne Shaheen</span> v.<br> SCOTT BROWN </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <div class="virgini">West Virginia is a Class 2 Senate Seat but at 78% <img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMaONXINFPTnCAL8oh4KzEM5k1CAOdaqc0IzkLsWHvYnNGTbUdcPbNdcUvCeDXJ4yvCd2MsmZWaYztn9_a8j0NkK3aKOySst9wveb_ADRnSilATpg=s30-p-k" alt=""> there’s no point.</div> </td> </tr> </table> </body> </html>