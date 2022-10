Counter not updating

Hello

Basically this program prints out random numbers to the browser and every time 4 appears I would like for the counter to decrement and when it reaches 0 its stops, I have it all working but counter doesn’t update on the webpage

let randomNumber let counter = 5 let gameOver = false const random = [] function startingPoint(){ while(gameOver == false){ randomNumber = getRandomNumber() printOutNumbers() checkGuesses() } } function printOutNumbers(){ let msg = "" for(let i=1; i < random.length; i++){ if(random[i] == 4){ msg += "<p>" + "random number is " + random[i] + " and counter is " + counter + "</p>" }else{ msg += "<p>" + random[i] + "</p>" } } let elem4 = document.getElementById("div4") elem4.innerHTML = msg } function checkGuesses(){ let elem3 = document.getElementById("div3") elem3.innerHTML = checkGuessAttempts() if(counter == 0){ gameOver = true } } function checkGuessAttempts(){ if(randomNumber == 4){ counter-- } return counter } function getRandomNumber(){ random.push(randomNumber) return Math.round(Math.random()*10) } startingPoint()

Html

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> </head> <body> <div id="div1"><span></span></div> <div id="div2"><span></span></div> <div>Numbers<span id="div4"></span></div> <div>Guesses left:<span id="div3"></span></div> <script src = "script.js"></script> </body> </html>

Any ideas? been wrecking my head trying to work it out.