Could not align p tag vertically centered using Flex

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <div class="sound"> <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates at porro, veritatis adipisci sapiente laudantium accusantium repellendus aspernatur beatae omnis optio quasi quibusdam eligendi laborum animi sed deleniti magni tenetur.</p> </div> </body> </html>

This used to be magic as per my memory, but could not align the p tag vertically centered.

.sound { display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; }

What mistake am I doing?