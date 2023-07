Conversion of 3 .txt files to Tabular form

Hi All,

(1). Please can anyone help me to use PHP or MySQL to automate the conversion and merging of the attached .txt files into a tabular format? I will paste the data into the quote below since I cannot attach the file here.

file 1 is named 2021_11_30.txt and the data there is below :

`----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 08:42 AM, 30 Nov 2021

CLIENT ID : C00001

CLIENT NAME : SALISU BISI

AMOUNT : 16,450.00

TRANSACTION REF. : 00001 ----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 08:46 AM, 30 Nov 2021

CLIENT ID : C00002

CLIENT NAME : SULE YAYA

AMOUNT : 80,940.00

TRANSACTION REF. : 00002 ----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 08:51 AM, 30 Nov 2021

CLIENT ID : C00001

CLIENT NAME : SALISU BISI

AMOUNT : 44,900.00

TRANSACTION REF. : 00003 ----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 08:58 AM, 30 Nov 2021

CLIENT ID : C00003

CLIENT NAME : ADEGOKE BAYO

AMOUNT : 60,000.00

TRANSACTION REF. : 00004 ----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 09:12 AM, 30 Nov 2021

CLIENT ID : C00004

CLIENT NAME : COKER PRIYE

AMOUNT : 80,200.00

TRANSACTION REF. : 00005

`

file 2 is 2021_12_04.txt

----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 09:42 AM, 04 Dec 2021

CLIENT ID : C00011

CLIENT NAME : SAINT OBI

AMOUNT : 100,450.00

TRANSACTION REF. : 00101 ----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 09:54 AM, 04 Dec 2021

CLIENT ID : C00112

CLIENT NAME : DESIREE MONICA

AMOUNT : 180,940.00

TRANSACTION REF. : 00102 ----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 09:58 AM, 04 Dec 2021

CLIENT ID : C00211

CLIENT NAME : ALIU MUSA

AMOUNT : 544,000.00

TRANSACTION REF. : 00103 ----------NEW TRANSACTON-----------

TRANSACTION DATE : 10:40 AM, 04 Dec 2021

CLIENT ID : C00112

CLIENT NAME : DESIREE MONICA

AMOUNT : 860,000.00

TRANSACTION REF. : 00104 Blockquote

File 3. 2021_12_05.txt