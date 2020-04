Versions:

WordPress: 5.3.2

WordPress MS: No

PHP: 7.2.25

WP Mail SMTP: 1.8.1

Params:

Mailer: gmail

Constants: No

Client ID/Secret: Yes

Auth Code: Yes

Access Token: Yes

Server:

OpenSSL: OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017

PHP.allow_url_fopen: Yes

PHP.stream_socket_client(): Yes

PHP.fsockopen(): Yes

PHP.curl_version(): 7.62.0

Apache.mod_security: No

Debug:

Mailer: Gmail

{

“error”: “invalid_grant”,

“error_description”: “Bad Request”

}

Website link is : https://webvultur.com/