echo phpinfo();

The code above displays various information about the PHP.

There is session.gc_maxlifetime among those information.

I like to display about session.gc_maxlifetime only instead of all information about the PHP.

The (would-be code) and target result below don’t work correctly but I hope they show what I want.

(would-be code) echo session.gc_maxlifetime();

target result3 local value=1440 master value=1440

OR

target result2 1440 1440

OR