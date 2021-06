Conditionals in less

<div id="mceu_53-body"> <div id="mceu_46" class="mce-widget mce-btn mce-active" tabindex="-1" aria-pressed="true" role="button" aria-label="Minature image" > Minature </div> <div id="mceu_47" class="mce-widget mce-btn" tabindex="-1" aria-pressed="false" role="button" aria-label="Align left" > Align left </div> <div id="mceu_48" class="mce-widget mce-btn" tabindex="-1" aria-pressed="false" role="button" aria-label="Align right" > Align right </div> </div>

I want to add a condition in Less which can set display: none; for aria-label="Align left" and aria- label="Align right" when aria-pressed="true" for aria-label="Minature image" .

Generally what I want to achieve is, when user click on miniature div, I want to hide left and right align div.

I’m able to do some changes by declaring *[aria-pressed='true'][aria-label='Minature image'] in miniature div. How can I access sibling and set the CSS?

Thanks a lot.