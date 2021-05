Component from Google AutoComplete

Can be improved getting component from AutoComplete?

var map, autocomplete, autocomplete_postalcode, autocomplete_city; var componentForm = { street_number: 'short_name', route: 'long_name', locality: 'long_name', administrative_area_level_1: 'short_name', country: 'long_name', postal_code: 'short_name' }; var searchInput = 'search_input'; $(document).ready(function () { var autocomplete; autocomplete = new google.maps.places.Autocomplete((document.getElementById(searchInput)), { types:['geocode'], } ); /*google.maps.event.addListener(autocomplete, 'place_changed', function ()*/ autocomplete.addEventListener('place_changed', function () { var near_place = autocomplete.getPlace(); document.getElementById('latvalue').value = near_place.geometry.location.lat(); document.getElementById('lngvalue').value = near_place.geometry.location.lng(); document.getElementById('latshow1').innerHTML = near_place.geometry.location.lat(); document.getElementById('lngshow1').innerHTML = near_place.geometry.location.lng(); } ); autocomplete_postalcode = new google.maps.places.Autocomplete( (document.getElementById("AutocompletePostalCode")), { types:['(regions)'], componentRestrictions: {country: 'de'} } ); google.maps.event.addListener(autocomplete_postalcode, 'place_changed', function() { var place = autocomplete_postalcode.getPlace(); console.log('place: ' + place); } ); autocomplete_city = new google.maps.places.Autocomplete( (document.getElementById('AutocompleteCity')), { types:['(cities)'], componentRestrictions: {country: 'de'} } ); google.maps.event.addListener(autocomplete_city, 'place_changed', function() { var place = autocomplete_city.getPlace(); console.log('place from city search: ' + place); } ); } );