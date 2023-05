Hello!! Los días 16 y 17 de junio tendrá lugar un Datathon en Madrid en el que, por equipos, se competirá por buscar soluciones innovadoras que promuevan el bienestar financiero. El equipo que desarrolle la mejor idea ganará un premio de 5.000€. ¡¡Echadle un ojo que tiene buena pinta!!

