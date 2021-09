Comparing values in an array?

I think what you are aiming for is:

if($assetArray[$key]['blade_server_row'] == $assetArray[$key + 1]['unknown_chassis_row'] && $assetArray[$key]['blade_server_col'] == $assetArray[$key + 1]['unknown_chassis_col']){ //do something }

but I don’t think that is the right way to go about it. Will $assetArray only ever have these two elements, $assetArray[0] and $assetArray[1] ? Or will there be other sets of data? if so, how will they be arranged in the array?