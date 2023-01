I have an array

frontAssets

I want to create a function to see see if the value of a text box is greater or less than 1 key in a array

function detectCollision() { var selectValue = document.getElementById("Beginning_ru").value; frontAssets.forEach((asset) => { if(selectValue > asset['beginning_ru']) { window.open('#Collision'); } }

Would this send the user to the Collision target if the selectValue is greater than the key in any index in my arhray?