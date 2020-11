Combine loops?

I have this bit of PHP

if($ps_result = mysqli_query($conn, $sql)){ if(mysqli_num_rows($ps_result) > 0){ echo '<select class="form-control" id="Source" name="Source" required>'; echo '<option disabled selected value="">Select</option>'; while($row = mysqli_fetch_array($ps_result)){ echo '<option disabled>'.$row['pdu_name']."</option>"; echo "\r

"; echo ' <option value="'.$row['power_strip_id'].'"> '.$row['name']."</option>"; echo "\r

"; } echo "</select>"; } else{ echo "No power strips were found."; } }

which results in

<select class="form-control" id="Source" name="Source" required><option disabled selected value="">Select</option><option disabled>Fred's PDU.</option> <option value="13"> Luke's Power Strip</option> <option disabled>Fred's PDU.</option> <option value="14"> Ian's Power Strip</option> <option disabled>Fred's PDU.</option> <option value="15"> Wally's Power Strip</option> <option disabled>Ian's PDU.</option> <option value="8"> Ian's Power Strip</option> <option disabled>Ian's PDU.</option> <option value="16"> Slick Rick's Power Strip</option> <option disabled>Luke's PDU.</option> <option value="1"> Luke's Power Strip</option> <option disabled>Luke's PDU.</option> <option value="2"> Ian's Power Strip</option> <option disabled>Luke's PDU.</option> <option value="3"> Wally's Power Strip</option> <option disabled>Luke's PDU.</option> <option value="4"> Slick Rick's Power Strip</option> <option disabled>Luke's PDU.</option> <option value="5"> Hot Carl's Power Strip</option> <option disabled>Luke's PDU.</option> <option value="7"> Luke's Power Strip</option> <option disabled>Pete's PDU.</option> <option value="18"> George's Power Strip</option> <option disabled>Pete's PDU.</option> <option value="19"> Luke's Power Strip</option> <option disabled>Pete's PDU.</option> <option value="20"> Ian's Power Strip</option> <option disabled>Pete's PDU.</option> <option value="21"> Ian's Power Strip</option> <option disabled>Thor's PDU.</option> <option value="17"> Hot Carl's Power Strip</option> <option disabled>Wally's PDU.</option> <option value="6"> George's Power Strip</option> <option disabled>Wally's PDU.</option> <option value="9"> Wally's Power Strip</option> <option disabled>Wally's PDU.</option> <option value="10"> Slick Rick's Power Strip</option> <option disabled>Wally's PDU.</option> <option value="11"> Hot Carl's Power Strip</option> <option disabled>Wally's PDU.</option> <option value="12"> George's Power Strip</option> </select>

Id like the output to be

<select class="form-control" id="Source" name="Source" required> <option disabled selected value="">Select</option> <option disabled>Fred's PDU.</option> <option value="13"> Luke's Power Strip</option> <option value="14"> Ian's Power Strip</option> <option value="15"> Wally's Power Strip</option> <option disabled>Ian's PDU.</option> <option value="8"> Ian's Power Strip</option> <option value="16"> Slick Rick's Power Strip</option> <option disabled>Luke's PDU.</option> <option value="1"> Luke's Power Strip</option> <option value="2"> Ian's Power Strip</option> <option value="3"> Wally's Power Strip</option> <option value="4"> Slick Rick's Power Strip</option> <option value="5"> Hot Carl's Power Strip</option> <option value="7"> Luke's Power Strip</option> <option disabled>Pete's PDU.</option> <option value="18"> George's Power Strip</option> <option value="19"> Luke's Power Strip</option> <option value="20"> Ian's Power Strip</option> <option value="21"> Ian's Power Strip</option> <option disabled>Thor's PDU.</option> <option value="17"> Hot Carl's Power Strip</option> <option disabled>Wally's PDU.</option> <option value="6"> George's Power Strip</option> <option value="9"> Wally's Power Strip</option> <option value="10"> Slick Rick's Power Strip</option> <option value="11"> Hot Carl's Power Strip</option> <option value="12"> George's Power Strip</option> </select>

I think I should alter the loop like

while($row = mysqli_fetch_array($ps_result)){ if($row['pdu_name'] = ) { echo '<option disabled>'.$row['pdu_name']."</option>"; echo "\r

"; } echo ' <option value="'.$row['power_strip_id'].'"> '.$row['name']."</option>"; echo "\r

"; }

But what do I test for?