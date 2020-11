Column and row highlight on hover disappears after table update

Hi there, you need to call your hover scripts after and every time the table has loaded, try the following:

$(document).ready(function () { setInterval(function () { $("#screen_video").load("test2.php", function () { var cellClassName = false; $("td, th").hover( function () { cellClassName = $(this).attr("class"); $("." + cellClassName).addClass("hover_class"); }, function () { $("." + cellClassName).removeClass("hover_class"); } ); }); }, 2000); });

Hope it helps, I have not tested it.