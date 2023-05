In the following website, this code works in console but not in userscript.

Console code

if (window.location.href = "n12.co.il") { alert("Hi"); }

User script code

// ==UserScript== // @name New Userscript // @match https://* // ==/UserScript== window.addEventListener('load', () => { if (window.location.href = "n12.co.il") { alert("Hi"); } });

What may cause this situation?