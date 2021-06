Code Refactor and understanding confusions I have

Hello,

I have a script on my site that isn’t working correctly in one particular area. I feel like this script is getting way too messy and spaghettified therefore it needs some refactoring and tidying up. I will post the full original script below.

I have done a bit of reading online about using import and export to split my code and try and make it a little simpler. I have started this and am hitting some areas where I feel I need a bit of verification about whether what I have done is the right road to go down and also other areas where I am not sure what path to take and need some answers.

Here’s my original messy script:

import URI from 'urijs' import Handlebars from 'handlebars' import InfiniteScroll from 'infinite-scroll' import Flickity from 'flickity' import { getOffsetTop } from './get-offset-top.js' import MicroModal from 'micromodal' import SlimSelect from 'slim-select' // Define global variables let infScroll = false let infiniteScrollEnabled = false let object = false let selector = false let url = false function debounce(func, wait, immediate) { var timeout return function () { var context = this, args = arguments var later = function () { timeout = null if (!immediate) func.apply(context, args) } var callNow = immediate && !timeout clearTimeout(timeout) timeout = setTimeout(later, wait) if (callNow) func.apply(context, args) } } function toggleViewMoreButton() { if (document.querySelector('.pagination')) { document.querySelector('.view-more-button').style.display = 'inline-flex' } else { document.querySelector('.view-more-button').style.display = 'none' } } function refreshModals() { // Use whatever selector you're using for MicroModal triggers. const modalTrigger = 'data-micromodal-trigger' // Get all triggers. const modalTriggers = document.querySelectorAll(`[${modalTrigger}]`) modalTriggers.forEach(trigger => { // Get the attribute to save. const triggerElement = trigger.getAttribute(modalTrigger) // Remove the attribute briefly to clear memory/existing modals. trigger.removeAttribute(modalTrigger) // Immediately add it back. trigger.setAttribute(modalTrigger, triggerElement) // Re-initialize. MicroModal.init() }) } function doInfiniteScroll() { if (document.querySelector(`.paginator--${object}s .next_page a`)) { let gridElement = document.querySelector(`.${object}-grid`) let requestPath = `.paginator--${object}s .next_page a` infScroll = new InfiniteScroll(gridElement, { path: requestPath, append: `.${object}-top-level`, scrollThreshold: false, status: '.page-load-status', button: '.view-more-button', history: false }) infScroll.on('append', (response, path, items) => { // Refresh Modals refreshModals() // Manually push URL to the Turbolinks history Turbo.navigator.history.push(new URL(path)); console.log(path) }) infScroll.on('request', function (path) { console.log(path) }) infiniteScrollEnabled = true } } function endInfiniteScroll() { if (infiniteScrollEnabled) { infScroll.destroy() infiniteScrollEnabled = false } } function updateGrid(url) { fetch(url) .then(response => response.json()) .then(data => { let template = document.getElementById('park-and-coaster-grid-template').innerHTML let templateScript = Handlebars.compile(template) let html = templateScript(data) document.querySelector('.wacky-worm').innerHTML = html // Re enable InfiniteScroll doInfiniteScroll() // Refresh Modals refreshModals() // Show or Hide View More button toggleViewMoreButton() }) // Add current filter settings to URL history (Remove page query if on first page) let queries = url.search(true) if (queries.page == 1) { url.removeSearch('page') } url.suffix('') Turbo.navigator.history.push(new URL(url)); } document.addEventListener("turbo:load", function (e) { // Figure out whether we are dealing with Parks or Coasters if (document.body.classList.contains('parks-index') || document.body.classList.contains('coasters-index') || document.body.classList.contains('rides-index')) { object = document.querySelector('.wacky-worm').getAttribute('data-object') if (document.querySelector('.item-coaster_attributes')) { const slim_select = new SlimSelect({ select: '.item-coaster_attributes', placeholder: 'All attributes', allowDeselectOption: true }); } doInfiniteScroll() toggleViewMoreButton() // Pagination document.querySelector('.wacky-worm').addEventListener('click', (e) => { if (e.target.matches('.pagination li a')) { e.preventDefault() endInfiniteScroll() url = new URI(e.target.getAttribute('href')) // params = url.search(true) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) // If a year is selected then show the "New in <year>" checkbox automatically var url = new URI(); let queries = url.search(true) if (queries.page == 1) { url.removeSearch('page') } if (queries.ridden_in) { let year = queries.ridden_in let new_in_ridden_in_year_element = document.querySelector('.item-new-in-ridden-in-year') new_in_ridden_in_year_element.querySelector('.update-year-here').innerHTML = 'New in ' + year new_in_ridden_in_year_element.style.visibility = 'visible' } // Order document.querySelector('select.item-sort').addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value url = new URI() endInfiniteScroll() url.removeQuery('sort') url.addQuery('sort', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) }) // Material selector = 'select.item-material' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelectorAll(selector).forEach(radio => { radio.addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.value url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch('material') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('material') url.addQuery('material', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) }) } // Milestones selector = '[type="checkbox"][name="milestones"]' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { url = new URI() endInfiniteScroll() if (e.target.checked) { url.removeSearch('milestones') url.addQuery('milestones', 1) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('milestones') url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Soundtracks selector = '[type="checkbox"][name="soundtracks"]' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { url = new URI() endInfiniteScroll() if (e.target.checked) { url.removeSearch('soundtracks') url.addQuery('soundtracks', 1) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('soundtracks') url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Reverse selector = '[type="checkbox"][name="reverse"]' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { url = new URI() endInfiniteScroll() if (e.target.checked) { url.removeSearch('reverse') url.addQuery('reverse', 1) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('reverse') url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Countries selector = 'select.item-countries' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch('country') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('country') url.addQuery('country', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Parks selector = 'select.item-parks' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch('park') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('park') url.addQuery('park', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Manufacturers selector = 'select.item-manufacturers' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch('manufacturer') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('manufacturer') url.addQuery('manufacturer', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Park Chains selector = 'select.item-parkchains' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch('parkchain') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('parkchain') url.addQuery('parkchain', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Letter selector = '[type="radio"][name="letter"]' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelectorAll(selector).forEach(radio => { radio.addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.value url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch('letter') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('letter') url.addQuery('letter', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) }) } // Ridden in Year selector = 'select.item-ridden-in' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value url = new URI() let new_in_ridden_in_year_element = document.querySelector('.item-new-in-ridden-in-year') // Set New in RIY Checkbox back to unchecked new_in_ridden_in_year_element.querySelector('[type="checkbox"]').checked = false endInfiniteScroll() url.removeQuery('new_in_riy') if (selected == 'all') { new_in_ridden_in_year_element.style.visibility = 'hidden' url.removeQuery('ridden_in') url.suffix('json') updateGrid(url) console.log(url) } else { new_in_ridden_in_year_element.style.visibility = 'visible' new_in_ridden_in_year_element.querySelector('.update-year-here').innerHTML = 'New in ' + selected url.removeQuery('ridden_in') url.addQuery('ridden_in', selected) url.removeQuery('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) console.log(url) } }) } // New in Ridden in Year selector = '[type="checkbox"][name="new_in_riy"]' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { url = new URI() endInfiniteScroll() if (e.target.checked) { url.removeQuery('new_in_riy') url.addQuery('new_in_riy', 1) url.removeQuery('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeQuery('new_in_riy') url.removeQuery('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Coaster Styles selector = 'select.item-coaster_styles' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch('coaster_styles') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('coaster_styles') url.addQuery('coaster_styles', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } // Coaster Attributes selector = 'select.item-coaster_attributes' if (document.querySelector(selector)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { // let selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value // Convert all of the options to an array // Then, get an array of only the options that are selected // Then, get an array of the selected option values let selected = Array.from(document.querySelector(selector).options).filter(function (option) { return option.selected; }).map(function (option) { return option.value; }) selected = selected.join('|'); url = new URI() endInfiniteScroll() if (selected == '') { url.removeSearch('coaster_attributes') url.suffix('json') updateGrid(url) } else { url.removeSearch('coaster_attributes') url.addQuery('coaster_attributes', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') updateGrid(url) } }) } } })

Below is where I am currently up to in regards to splitting and simplifying this code:

import SlimSelect from 'slim-select' import startInfiniteScroll from './coaster_and_park_filters/startInfiniteScroll' import initialise_new_in_ridden_in_year_checkbox from './coaster_and_park_filters/initialise_new_in_ridden_in_year_checkbox' import filterChange from './coaster_and_park_filters/filterChange' export let infScroll = false export let infiniteScrollEnabled = false export let object = false document.addEventListener("turbo:load", function (e) { let url = false if (document.body.classList.contains('parks-index') || document.body.classList.contains('coasters-index') || document.body.classList.contains('rides-index')) { // Figure out what type of object we have object = document.querySelector('.wacky-worm').getAttribute('data-object') // Initialise Coaster Attributes select box with SlimSelect for tag selection if (document.querySelector('.item-coaster_attributes')) { const slimSelect = new SlimSelect({ select: '.item-coaster_attributes', placeholder: 'All attributes', allowDeselectOption: true }) } // Enable Infinite Scroll on grid items if (!(infiniteScrollEnabled)) { startInfiniteScroll() } // If a year is selected then show the "New in <year>" checkbox automatically initialise_new_in_ridden_in_year_checkbox() filterChange('select.item-sort', 'sort', 'select-no-all-option') filterChange('[type="checkbox"][name="reverse"]', 'reverse', 'checkbox') filterChange('select.item-material', 'material', 'select') filterChange('select.item-countries', 'country', 'select') filterChange('[type="checkbox"][name="milestones"]', 'milestones', 'checkbox') filterChange('[type="checkbox"][name="soundtracks"]', 'soundtracks', 'checkbox') filterChange('select.item-parks', 'park', 'select') filterChange('select.item-manufacturers', 'manufacturer', 'select') filterChange('select.item-parkchains', 'parkchain', 'select') filterChange('[type="radio"][name="letter"]', 'letter', 'radio') filterChange('select.item-ridden-in', 'ridden_in', 'select') filterChange('[type="checkbox"][name="new_in_riy"]', 'new_in_riy', 'checkbox') filterChange('select.item-coaster_styles', 'coaster_styles', 'select') filterChange('select.item-coaster_attributes', 'coaster_attributes', 'select') } })

filterChange.js:

import URI from 'urijs' import endInfiniteScroll from './endInfiniteScroll' import startInfiniteScroll from './startInfiniteScroll' import updateGrid from './updateGrid' export default function filterChange(selector, parameter, type) { let selected = false let url = false let new_in_ridden_in_year_element = false if (document.querySelector(selector)) { if (['checkbox', 'select', 'select-no-all-option'].includes(type)) { document.querySelector(selector).addEventListener('change', (e) => { url = new URI() // endInfiniteScroll() if (type == 'checkbox') { if (e.target.checked) { url.removeSearch(parameter) url.addQuery(parameter, 1) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') } else { url.removeSearch(parameter) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') } } if (type == 'select') { if (selector == 'select.item-coaster_attributes') { // Convert all of the options to an array // Then, get an array of only the options that are selected // Then, get an array of the selected option values selected = Array.from(document.querySelector(selector).options).filter(function (option) { return option.selected; }).map(function (option) { return option.value; }) selected = selected.join('|'); } else { selected = e.target.options[e.target.selectedIndex].value } if (parameter == 'ridden_in') { new_in_ridden_in_year_element = document.querySelector('.item-new-in-ridden-in-year') // Set New in RIY Checkbox back to unchecked new_in_ridden_in_year_element.querySelector('[type="checkbox"]').checked = false url.removeQuery('new_in_riy') } if (selected == 'all' || selected == '') { if (parameter == 'ridden_in') { new_in_ridden_in_year_element.style.visibility = 'hidden' } url.removeSearch(parameter) url.suffix('json') } else { if (parameter == 'ridden_in') { new_in_ridden_in_year_element.style.visibility = 'visible' new_in_ridden_in_year_element.querySelector('.update-year-here').innerHTML = 'New in ' + selected } url.removeSearch(parameter) url.addQuery(parameter, selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') } } if (type == 'select-no-all-option') { url.removeQuery('sort') url.addQuery('sort', selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') } // Re-starting Infinite Scroll will be part of the updateGrid function // startInfiniteScroll() updateGrid(url) }) } else if (['radio'].includes(type)) { document.querySelectorAll(selector).forEach(radio => { radio.addEventListener('change', (e) => { selected = e.target.value url = new URI() console.log('something happened 2!') // endInfiniteScroll() if (selected == 'all') { url.removeSearch(parameter) url.suffix('json') } else { url.removeSearch(parameter) url.addQuery(parameter, selected) url.removeSearch('page') url.addQuery('page', 1) url.suffix('json') } updateGrid(url) }) }) } } }

startInfiniteScroll.js:

import InfiniteScroll from 'infinite-scroll' import { object } from '../park-and-coaster-filters' import { infScroll } from '../park-and-coaster-filters' import { infiniteScrollEnabled } from '../park-and-coaster-filters' export default function startInfiniteScroll() { console.log('start startInfiniteScroll') console.log(object) infScroll = new InfiniteScroll(`.${object}-grid`, { path: '.next_page a', append: `.${object}-top-level`, scrollThreshold: false, status: '.page-load-status', button: '.view-more-button', history: 'push' }) console.log('end startInfiniteScroll') infiniteScrollEnabled = true }

endInfiniteScroll.js:

import { infScroll } from '../park-and-coaster-filters' import { infiniteScrollEnabled } from '../park-and-coaster-filters' export default function endInfiniteScroll() { console.log('start endInfiniteScroll') if (infiniteScrollEnabled) { infScroll.destroy() infiniteScrollEnabled = false } console.log('end endInfiniteScroll') }

I do have another file for my updateGrid function but not progressed far with it so I won’t post it.

Overall, I basically wish. to know if I am going down the right path with how I am splitting this up and one problem I can’t understand is, in my main file I have some variables infScroll , infiniteScrollEnabled , object etc. What is the best way to get access to these in the other functions? Do I export them, like I have above and then import them into my other files, or do I pass them as parameters into the function calls each time?

I can’t seem to figure out which way is best and the upsides and downsides of each.

Also, when running my script I am getting this error in my console:

Uncaught TypeError: Cannot set property infScroll of # which has only a getter at startInfiniteScroll

I’m really not sure as to what’s causing this but I “think” it may be the import of infScroll but I am not sure why and how I could resolve it.

I really hope someone can take a look through my scripts and questions and give me some pointers and advice. I have really struggled to figure out exactly what is confusing me and what questions to ask so I hope the above makes at least a bit of sense!

Many thanks in advance.

Neil