How do I insert the Australian-Brothers class html before every div with the LongLiveAustralia class?

all occurrence pure js please

It’s like this

<div class="Australian-Brothers">Hello World</div> <div class="American-Brothers"> <div class="LongLiveAustralia"></div> <div class="LongLiveAustralia"></div> <div class="LongLiveAustralia"></div> <div class="LongLiveAustralia"></div> </div>

`` have to stay like this:

<div class="American-Brothers"> <div class="Australian-Brothers">Hello World</div><div class="LongLiveAustralia"></div> <div class="Australian-Brothers">Hello World</div><div class="LongLiveAustralia"></div> <div class="Australian-Brothers">Hello World</div><div class="LongLiveAustralia"></div> <div class="Australian-Brothers">Hello World</div><div class="LongLiveAustralia"></div> </div>