<!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,height=device-height,initial-scale=1"> <title>clickable underLink</title> <style media="screen"> #over { display:flex; width:100%; position: fixed; top: 0; left: 50%; transform: translate( -50%, 0 ); padding: 0.5em 1em; background: pink; } #under { padding: 1.5em 1em; background: yellow; } </style> </head> <body> <div id="over"> <div style="width:34%"><a href="[http://twitter.com](http://twitter.com/)" style="background:cyan">leftLink</a></div> <div style="width:1%"></div> <div style="width:30%;text-align:center"><a href="[http://sitepoint.com](http://sitepoint.com/)" style="background:cyan">centerLink</a></div> <div style="width:1%"></div> <div style="width:34%;text-align:right"><a href="[http://facebook.com](http://facebook.com/)" style="background:cyan">rightLink</a></div> </div> <a href="[http://google.com](http://google.com/)"><div id="under" style="height:100px"></div></a> <div> main contents<br> main contents<br> </div> </body> </html>

I have four links at http://form.kr/dest/over301.php.

They are leftLink going to twiter, centerLink going to sitepoint, rightLink going to facebook, and underLink going to google

I like to make it going to google by clicking the yellow box when a user click on the pink area,

The yellow box looks like just below the pink box, but it is, in fact, under the pink box.

You can see it is under the pink box at http://form.kr/dest/over302.php by removing the background color PINK.