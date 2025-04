Click to arrange box on top of another using javascript

<style> .boxz {position: absolute; width: 400px; height: 300px; background-color: rgba(38,9,221,0.51); z-index: 501;} </style>

<div id="zcount">501</div> <div onclick="bringtofront(event);" class="boxz"></div><br> <div onclick="bringtofront(event);" class="boxz"></div><br> <div onclick="bringtofront(event);" class="boxz"></div><br> <div onclick="bringtofront(event);" class="boxz"></div><br> <div onclick="bringtofront(event);" class="boxz"></div><br> <script> function bringtofront(event) { var zcount = document.getElementById('zcount').innerHTML; document.getElementsByClassName('boxz').style.zIndex = zcount; document.getElementsByClassName('boxz').style.backgroundColor = 'red'; var zcount = document.getElementById('zcount').innerHTML = zcount + 1; }; </script>

The box clicked on should turn red and sit on top of all other boxes