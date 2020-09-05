Click on div please in Pure JS

how do i click on the div Click Me Please?
`
``
<script>
var myVar = setInterval(myTimer, 10000);
function myTimer() {
document.querySelector(".viva-o-brazil div:nth-child(12) div:nth-child(1) div:nth-child(16)").click(
); }
</script>
<div class="viva-o-brazil">
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Click Me Please</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
<div></div>
</div>
<div></div>
<div></div>
</div>
Thanks in advance