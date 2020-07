Changing from all answers green to one answer green

This is how I did it for my trivia game

/* Highlight correct or wrong answers */ const highlightFCN = (userAnswer, correct) => { const highlights = d.querySelectorAll('.answerButton'); highlights.forEach(answer => { /* * Highlight Answers Function */ /* * User answered correctly */ if (userAnswer === correct && userAnswer === parseInt(answer.getAttribute('data-correct'))) { answer.style["background-color"] = myGreen; } /* * User ansered incorrectly */ if (userAnswer !== correct && userAnswer === parseInt(answer.getAttribute('data-correct'))) { answer.style['background-color'] = myRed; } if (userAnswer !== correct && correct === parseInt(answer.getAttribute('data-correct'))) { answer.style['background-color'] = myGreen; } /* * User let timer run out */ if (userAnswer === 5) { answer.style['background-color'] = myRed; } }); };

I put the highlight in a function, but you can see it in action here (and view the source) -> Trivia Game or my Github Repository