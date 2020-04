Changing from all answers green to one answer green

Hi. I did a quiz. But when question is answered corectly , it change color to light green at all answers. And i want to change only in that answer, which is true. Any solutions?

function ukazVysledky() { const answerContainers = quizContainer.querySelectorAll('.odpovedi') let pocetSpravnychOdpovedi = 0; otazky.forEach((momentalniOtazka, cisloOtazky) => { const answerContainer = answerContainers[cisloOtazky]; const selektor = `input[name=otazka${cisloOtazky}]:checked`; const odpovedUzivatele = (answerContainer.querySelector(selektor) || {}).value; if (odpovedUzivatele == momentalniOtazka.spravnaOdpoved) { pocetSpravnychOdpovedi++; answerContainers[cisloOtazky].style.color = "lightgreen"; } else{ answerContainers[cisloOtazky].style.color = "red"; }