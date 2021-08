Hi there,

I trying to get a form’s inputs to become and stay green when a user starts to type…and with little knowledge this is what i’ve got, with no luck…

//onload event window.onload = function(){ var elements = document.getElementsByClassName("quantity"); for(var i = 0, length = elements.length; i < length; i++) { if(this.value != '') { elements[i].style.borderColor = "green";} else{ elements[i].sstyle.borderColor = "blue" ; } } };

Any pointers would be great…