Change an array

I have

foreach($requestArray as $request) { echo "<tr>"; echo "\r

"; echo "<td scope='row'><a href='show_request.php?id=".$request['request_id']."'>".$request['user']."</a></td>"; echo "\r

"; echo "<td><a href='show_request.php?id=".$request['request_id']."'>".$request['item']."</a></td>"; echo "\r

"; echo "</tr>"; }

which produces

<tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=1'>Maya</a></td> <td><a href='show_request.php?id=1'>Pen</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=2'>Maya</a></td> <td><a href='show_request.php?id=2'>Clear Tape</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=3'>Maya</a></td> <td><a href='show_request.php?id=3'>Marker</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=7'>Maya</a></td> <td><a href='show_request.php?id=7'>Scanner</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=4'>Kie</a></td> <td><a href='show_request.php?id=4'>Printer</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=8'>John</a></td> <td><a href='show_request.php?id=8'>Clear Tape</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=9'>John</a></td> <td><a href='show_request.php?id=9'>Marker</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=11'>John</a></td> <td><a href='show_request.php?id=11'>Standing Table</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=10'>Smith</a></td> <td><a href='show_request.php?id=10'>Shredder</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=5'>Ron</a></td> <td><a href='show_request.php?id=5'>Marker</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=6'>Ron</a></td> <td><a href='show_request.php?id=6'>Thumbtack</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=12'>Lily</a></td> <td><a href='show_request.php?id=12'>Paper Clip</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=13'>Lily</a></td> <td><a href='show_request.php?id=13'>Notebook</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=14'>Lily</a></td> <td><a href='show_request.php?id=14'>Standing Table</a></td> </tr><tr> <td scope='row'><a href='show_request.php?id=15'>Lily</a></td> <td><a href='show_request.php?id=15'>Chair</a></td> </tr>

How can I group the users together (Maya has 4, John has 3, Ron has 2, and Lily with 6) and those people would have their items grouped