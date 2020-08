Hi guys!

I want to put 3 variables into an array.

I tried this:

…

$AdviserFee = $AdvisePrice[0]["AdvisePrice"] * $ConsultationHours; $PlatformFee = $AdviserFee * 0.2; $TotalFee = $AdviserFee + $PlatformFee; $Result = array(); $Result = array_push($AdviserFee,$PlatformFee,$TotalFee); var_dump($Result); exit;

…

But, I got a ‘null’. How to improve my code?