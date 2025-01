Can't get rid of list bullets

you need to apply the list style type to the UL, not the div. That’s a property which doesn’t get inherited since it only applies to the list styles, so it’s ignored on the div.

#sponsors { list-style-type: none; /* Verwijdert opsommingstekens */ padding: 1em 0; /* Afstand van de tekst vanaf de bovenkant */ position: fixed; /* Houdt dit blok op een vaste plaats */ right: 0; /* Houdt het blok helemaal rechts */ top: 0; /* Houdt de bovenkant op deze vaste plaats vanaf boven */ width: 8em; /* Breedte van het blok */ } #sponsors ul { list-style-type: none;}