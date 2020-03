<form action="" name="form1"> <textarea name="textarea1" id="" cols="40" rows="15"></textarea> <textarea name="textarea2" id="" cols="40" rows="15"></textarea> <br/> <input type="button" value="Clear event textarea" name="button1"> </form> <script> var myForm = document.form1; var textArea1 = myForm.textarea1; var textArea2 = myForm.textarea2; var btnClear = myForm.button; function displayEvent(e){ var message = textArea2.value; message = message + e.type + "

"; textArea2.value = message; } function clearEventLog(e){ textArea2.value = ""; } textArea1.addEventListener("change", displayEvent); textArea1.addEventListener("keydown", displayEvent); textArea1.addEventListener("keypress", displayEvent); textArea1.addEventListener("keyup", displayEvent); **btnClear.addEventListener("click", clearEventLog);** </script>

When I pressed a button to clear the content in the textarea, the console log gives me an error

Uncaught TypeError: Cannot read property ‘addEventListener’ of undefined

Kindly help me.