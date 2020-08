Cannot get vagrant to install VM. (From "PHP & MySQL: Novice to Ninja, 6th"

Ran vagrant up. got “run vagrant provision” Then got these errors. The complete message list is included below.

default: [Composer\Downloader\TransportException]

default: The “https://getcomposer.org/versions” file could not be downloaded: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution

default: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution

$ vagrant provision

==> default: Running provisioner: file…

default: C:/fool-server/aliases => ~/.bash_aliases

==> default: Running provisioner: shell…

default: Running: C:/Users/roger/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20200515-7456-a0sheq.sh

==> default: Running provisioner: Creating Site: test2.app (shell)…

default: Running: script: Creating Site: test2.app

==> default: Running provisioner: Restarting Nginx (shell)…

default: Running: script: Restarting Nginx

==> default: Running provisioner: Creating MySQL Database: homestead (shell)…

default: Running: script: Creating MySQL Database: homestead

default: mysql:

default: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

==> default: Running provisioner: Creating Postgres Database: homestead (shell)…

default: Running: script: Creating Postgres Database: homestead

default: createdb:

default:

default: error:

default: database creation failed: ERROR: database “homestead” already exists

==> default: Running provisioner: Clear Variables (shell)…

default: Running: script: Clear Variables

==> default: Running provisioner: Update Composer (shell)…

default: Running: script: Update Composer

default: You are running composer as “root”, while “/home/vagrant/.composer” is owned by “vagrant”

default:

default:

default: self-update [-r|–rollback] [–clean-backups] [–no-progress] [–update-keys] [–stable] [–preview] [–snapshot] [–1] [–2] [–set-channel-only] [–] []

The SSH command responded with a non-zero exit status. Vagrant

assumes that this means the command failed. The output for this command

should be in the log above. Please read the output to determine what

went wrong.