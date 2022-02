Can you have addEventListener within another addEventListener?

Also note that each time you click button 1, another event listener is getting added to button 2 – so if you click say 3x button 1 and then 1x button 2, the console output will be:

btn_button one clicked btn_button one clicked btn_button one clicked btn_button two clicked btn_button two clicked btn_button two clicked

So if you want to get event listener 2 to get active only after having clicked button 1, you might set a flag accordingly:

let buttonOneClikced = false document.getElementById('btn_button1').addEventListener('click', () => { buttonOneClikced = true console.log('btn_button one clicked') }) document.getElementById('btn_button2').addEventListener('click', () => { if (!buttonOneClikced) { return } console.log('btn_button one clicked') })

Or, if button 1 does nothing but enabling the event listener for button 2, set the once option:

document.getElementById('btn_button1').addEventListener('click', () => { console.log('btn_button one clicked') document.getElementById('btn_button2').addEventListener('click', () => { console.log('btn_button one clicked') }) }, { once: true })

… but as @James_Hibbard pointed out, nested event listeners don’t eaxctly make for better readability.