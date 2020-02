Can this be done, query three tables

I have three tables

create table utilities ( utility_id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, ... PRIMARY KEY ( utility_id ) ); create table mdps ( mdp_id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, utility_id SMALLINT, ... FOREIGN KEY ( utility_id ) REFERENCES utilities( utility_id ), PRIMARY KEY ( mdp_id ) ); create table generators ( generator_id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, mdp_id SMALLINT, ... FOREIGN KEY ( mdp_id ) REFERENCES utilities( mdp_id ), PRIMARY KEY ( generator_id ) );

and this join works

SELECT generators.name AS generator_name, generators.type AS generator_type,generators.manufacturer, generators.model,generators.capacity, generators.trip_rating,generators.frequency, generators.output_voltage, generators.fuel_type, generators.max_fuel_usage_rate, generators.quantity_of_fuel_storage, generators.notes, generators.created_by, generators.created_date, generators.updated_by, generators.updated_date, generators.enabled, mdps.name AS mdp_name, mdps.mdp_id FROM generators INNER JOIN mdps ON generators.mdp_id = mdps.mdp_id WHERE generator_id = 1

How can i get 2 records from the utility table (name, utility_id)

I think I can cause the three tables are connected (right?)