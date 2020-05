Calculation function dead end

The code is still wrong Scotty55

This is taken from formCalc before it was amended

$.fn.formCalc = function(formula,options_param) { var calcobjs = []; var options = options_param || {value_maps:false,currency_format:false}; this.filter('input').each(function() { function makeCalcUpdateCallback(calc_input) { return function(value) { setCalcFieldValue(calc_input,value); } } function setCalcFieldValue(calc_field,value) { if(typeof value == 'number' && isNaN(value))

This is how it should look be with the amended code

$.fn.formCalc = function(formula,options_param) { var calcobjs = []; var options = options_param || {value_maps:false,currency_format:false}; this.filter('input').each(function() { function makeCalcUpdateCallback(calc_input) { return function(value) { if (calc_input.id === "Commission_On" && value < 0) { value = 0; } setCalcFieldValue(calc_input, value); } } function setCalcFieldValue(calc_field,value) { if(typeof value == 'number' && isNaN(value))

Can you see the difference to your code?

A newline needs adding after setCalcFieldValue(calc_input, value);

and a closing bracket ‘}’

The closing bracket under function setCalcFieldValue(calc_field,value)

needs changing to an open bracket ‘{’

Just compare yours and the above examples

Edit: A bit odd that this has now been removed from the current formCalc script