BS5 Fly out nav bar design

I’m trying to create a fly out navbar designed like this This Site

Here is what I have so far

https://codepen.io/aaron4osu/pen/eYeGmBB

How do I make it slide out from the left rather than the right (while keeping the hamburger icon to the right)?

I also wanted to try to mimic the animation affect… I really like the double affect where the container slides out, then the nav items slide out.

<nav class="navbar fixed-top navbar-dark bg-dark" aria-label="Main navigation"> <div class="container-fluid"> <a class="navbar-brand" href="#"> <!-- <img src="assets/img/Signal-Logo-white.png"> --> Logo Here </a> <button class="navbar-toggler p-0 border-0" type="button" id="navbarSideCollapse" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="navbar-collapse offcanvas-collapse" id="navbarsExampleDefault"> <ul class="navbar-nav mx-auto mb-2 mb-lg-0"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Company</a> </li> <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="dropdown01" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Dropdown</a> <ul class="dropdown-menu list-inline" aria-labelledby="dropdown01"> <li class="list-inline-item"><a class="dropdown-item " href="#">Service 1</a></li> <li class="list-inline-item"><a class="dropdown-item" href="#">Service 2</a></li> <li class="list-inline-item"><a class="dropdown-item" href="#">Service 3</a></li> </ul> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Services</a> <ul class="sub-menu list-inline" aria-labelledby="dropdown01"> <li class="list-inline-item"><a class="" href="#">Service 1</a></li> <li class="list-inline-item"><a class="" href="#">Service 2</a></li> <li class="list-inline-item"><a class="" href="#">Service 3</a></li> </ul> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Contact</a> </li> </ul> </div> </div> </nav>

css

html, body { overflow-x: hidden; /* Prevent scroll on narrow devices */ } body { padding-top: 56px; } .offcanvas-collapse { position: fixed; top: 56px; /* Height of navbar */ bottom: 0; left: 100%; width: 70%; padding-right: 1rem; padding-left: 1rem; overflow-y: auto; visibility: hidden; background-color: #343a40; transition: transform .5s ease-in-out, visibility .5s ease-in-out; } .offcanvas-collapse.open { visibility: visible; transform: translateX(-100%); } .nav-scroller { position: relative; z-index: 2; height: 2.75rem; overflow-y: hidden; } .nav-scroller .nav { display: flex; flex-wrap: nowrap; padding-bottom: 1rem; margin-top: -1px; overflow-x: auto; color: rgba(255, 255, 255, .75); text-align: center; white-space: nowrap; -webkit-overflow-scrolling: touch; } .nav-underline .nav-link { padding-top: .75rem; padding-bottom: .75rem; font-size: .875rem; color: #6c757d; } .nav-underline .nav-link:hover { color: #007bff; } .nav-underline .active { font-weight: 500; color: #343a40; } .bg-purple { background-color: #6f42c1; } .navbar-brand img{ width: 150px; } .nav-item{ } .nav-item{ font-size: 52px; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; line-height: 55px; opacity: 1; transition: transform .9s ease-in-out, visibility .9s ease-in-out; margin-top:20px; } .nav-item .sub-menu{ font-size:20px; font-weight:300; color:#fff; } .nav-item .sub-menu a{ color:#fff; text-decoration:none; }

js

(function () { 'use strict' document.querySelector('#navbarSideCollapse').addEventListener('click', function () { document.querySelector('.offcanvas-collapse').classList.toggle('open') }) })()

Any help would be greatly appreciated