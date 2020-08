Browser chopping off text

@Ray.H,

Hey there. Okay, I spent the evening playing around with the two samples above, and merged your Flexbox addition into my current structure.

It made a slight improvement, but there are two things that I’m not sure how to do using Flexbox, if it can even be done.

First, I really need the #menuLinks to “float” to the right. (Either using Float: right or something like it.)

This just makes sense, because the company name/logo start from the left and these menu links should start from the right and they work towards the center.

So I’m not sure if that ruins your Flexbox suggestion.

Second, similar to #1, for my #topMenu, all of the menu items should start from the left, but the very last menu item (i.e. “Store”) needs to be located to the far right, because I want it to stand out!

So conceptually, this is a classic “float right” situation - reardless of how it is accomplished.

Again, not sure how this plays into your recommendation to use Flexbox.

Below is my updated code.

In it, you will find…

1.) Commented out sections of how I originally did the containers - things seems to work okay with things commented out, but who knows how this integrates with Flexbox.

2.) Sections that MUST stay are noted as such.

3.) Places where I need to “float” things are notated as well.

<!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <!-- ************************* HTML HEAD ********************************* --> <head> <!-- METADATA --> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,height=device-height,initial-scale=1"> <!-- TITLE --> <title>sp_chopped-off-text2.html</title> <!-- CSS STYLES --> <style media="screen"> *{ margin: 0; padding: 0; } html, body{ height: 100%; } body{ font-family: Helvetica, Arial, Sans-Serif; font-weight: normal; line-height: 1.4; font-size: 0.9em; } p{ padding: 0 0 1rem 0; } #pageWrapper{ position: relative; display: block; min-height: 100%; max-width: 1200px; min-width: 840px; margin: 0 auto; } #pageInner{ position: relative; width: 100%; overflow: hidden; } #mast{ padding: 5px 0 0 0; /* PREVIOUS /* /* position: relative; top: 0; max-width: 100%; /**/ } #pageHeader{ /* FROM RAY... */ display: flex; align-items: baseline; /* padding: 0 0 5px 0; /**/ line-height: 1.4; } #logo{ /* THIS NEEDS TO "FLOAT" LEFT */ font-family: Georgia, Times New Roman, Serif; font-size: 2rem; /* PREVIOUS position: relative; float: left; height: 1em; width: 5em; /**/ } #menuLinks{ /* THIS NEEDS TO "FLOAT" TO RIGHT */ margin: 0 0 0 50px; /* PREVIOUS position: relative; float: right; /**/ } #topMenu{ width: 1200px; clear: both; min-height: 0; list-style: none; background-color: #48D1CC; } #topMenu:after{ content: ""; clear: both; display: block; height: 0; } #topMenu li{ position: relative; float: left; padding: 0.5em 1em; background-color: #48D1CC; /* Medium Turquoise */ } #topMenu li.menuCurrent{ background-color: #008B8B; /* Dark Cyan */ } #topMenu li.menuLast{ /* THIS NEEDS TO "FLOAT" TO RIGHT */ float: right; padding: 0.5em 1.7em; background-color: #FFD700; /* Gold */ } #pageBody{ position: relative; max-width: 100%; margin: 30px 0 0 0; background-color: #EEE; } </style> </head> <!-- ************************* HTML BODY ********************************* --> <body> <div id="pageWrapper"><!-- KEEP --> <div id="pageInner"><!-- KEEP --> <div id="mast"><!-- KEEP --> <div id="pageHeader"> <h1 id="logo">Cherry Tart</h1> <div id="menuLinks">Some text here...</div> </div> <ul id="topMenu"> <li class="menuCurrent">Home</li> <li>News</li> <li>Articles</li> <li>How-To</li> <li>Gallery</li> <li class="menuLast">Store</li> </ul> </div> <div id="pageBody"><!-- KEEP --> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id justo rhoncus, finibus nisl sit amet, pretium nibh. Aliquam nec turpis auctor justo fringilla aliquet et vitae magna. Vestibulum est mauris, condimentum id pulvinar sed, volutpat eu massa. Morbi cursus lacus in lectus venenatis gravida. Ut facilisis mollis hendrerit. Maecenas a nunc erat. Quisque erat arcu, facilisis sed consectetur vel, efficitur at quam. Pellentesque semper est nec arcu imperdiet, id facilisis neque luctus. Cras in rutrum ante, nec fringilla tortor. Pellentesque ac nibh volutpat, bibendum mi non, ultricies nisl. Sed malesuada condimentum nunc ut imperdiet. Pellentesque faucibus eu lorem aliquam volutpat. Duis gravida aliquet ultricies. Nam eu tempus lectus.</p> <p>Duis semper commodo gravida. Aenean dolor mauris, laoreet nec tempus id, congue vitae enim. Morbi at ultrices nisl. Maecenas quis lorem sollicitudin, fringilla elit eget, mollis velit. Morbi gravida consequat nisl, eget accumsan velit. Ut feugiat quis diam ac aliquam. Aenean ornare placerat hendrerit. Donec vel nulla quis sapien laoreet dictum et id nulla.</p> <p>Donec eleifend porta ullamcorper. Sed diam tortor, ornare vel gravida non, tristique in sem. Sed vel condimentum odio. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis eros libero, gravida at egestas ac, ultricies in erat. Vestibulum condimentum lorem in erat mollis, in fermentum orci consectetur. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum venenatis pulvinar ullamcorper. Etiam sollicitudin vitae metus vel posuere. Quisque viverra, libero id egestas consequat, ipsum lorem varius arcu, semper condimentum ex eros id ex. Curabitur tincidunt felis ultrices, blandit ipsum in, vestibulum mauris.</p> <p>Nam ullamcorper diam nunc, sed dignissim augue lacinia ac. Quisque bibendum ipsum consequat, aliquet metus a, tempor elit. Suspendisse porta dui eget lacinia maximus. Donec non sem aliquet, varius urna sit amet, rhoncus dolor. Curabitur nulla sem, finibus sit amet aliquam in, viverra vitae dolor. Suspendisse quis luctus massa, at rutrum ante. Etiam pharetra, metus tempor pharetra molestie, magna dui iaculis ligula, vel suscipit libero odio nec orci.</p> <p>Cras condimentum feugiat urna, sagittis viverra lacus consectetur at. Morbi id ex eget urna fermentum tempor ac a enim. Fusce sed vestibulum ipsum. Nunc convallis, ex ut fringilla euismod, dolor felis fringilla mauris, eget bibendum urna justo ut est. Donec consectetur sapien non ultricies viverra. Nam congue vel dolor nec iaculis. Pellentesque imperdiet nibh risus, at facilisis metus aliquam porttitor. Mauris malesuada nec nisi ac pellentesque. Vivamus cursus feugiat mi, at interdum magna suscipit a. Suspendisse potenti. Donec lacinia posuere ex sit amet interdum. Aliquam nec ex mi. Vivamus nec euismod tellus. Vestibulum rhoncus placerat sollicitudin. Nam facilisis non metus ut tincidunt. Vivamus eget semper elit.</p> </div> </div> </div> </body> </html>

Thanks for the help!