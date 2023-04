Bootstrap navbar toggler not working

Hello everyone,

I have been trying to get a navbar toggler working but have not managed to be successful.

I have followed the bootstrap tutorial here and the w3schools tutorial here.

I see these codes apply the exact same mechanic and have tried to apply it to my webpage. When I reduce the window size the button appears as it should. However when I click it nothing happens.

Does anyone have an idea whats wrong ? My django code produces the following webpage:

<!DOCTYPE html> <html lang="en"><head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <!-- Required meta tags --> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <!-- Bootstrap CSS --> <link href="Mechanics%20-%20Homepage_files/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous"> <script defer="defer" src="Mechanics%20-%20Homepage_files/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpxyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script> <!-- Custom styles for this template --> <link href="Mechanics%20-%20Homepage_files/main.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <title>Mechanics - Homepage</title> </head> <body> <header class="site-header"> <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-steel fixed-top"> <div class="container"> <a class="navbar-brand mr-4" href="http://127.0.0.1:8000/">Mechanics</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarToggle" aria-controls="navbarToggle" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarToggle"> <div class="navbar-nav mr-auto"> <a class="nav-item nav-link" href="http://127.0.0.1:8000/">Home</a> <a class="nav-item nav-link" href="http://127.0.0.1:8000/blog/">News</a> <a class="nav-item nav-link" href="http://127.0.0.1:8000/book/">Book</a> <a class="nav-item nav-link" href="http://127.0.0.1:8000/solver/">Solver</a> <a class="nav-item nav-link" href="http://127.0.0.1:8000/about/">About</a> </div> <div class="navbar-nav ms-auto"> <a class="nav-item nav-link" href="#">Login</a> <a class="nav-item nav-link" href="#">Register</a> </div> </div> </div> </nav> </header> <main role="main" class="container"> <h1>Home page</h1> </main> </body></html>

My django code looks like this:

{% load static %} <!doctype html> <html lang="en"> <head> <!-- Required meta tags --> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <!-- Bootstrap CSS --> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-rbsA2VBKQhggwzxH7pPCaAqO46MgnOM80zW1RWuH61DGLwZJEdK2Kadq2F9CUG65" crossorigin="anonymous"> <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0s0G1M5b4hcpxyD9F7jL+jjXkk+Q2h455rYXK/7HAuoJl+0I4" crossorigin="anonymous"></script> <!-- Custom styles for this template --> <link href="{% static "main.css" %}" rel="stylesheet" type="text/css" > {% if title %} <title>Mechanics - {{ title }}</title> {% else %} <title>Mechanics</title> {% endif %} </head> <body> <header class="site-header"> <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-steel fixed-top"> <div class="container"> <a class="navbar-brand mr-4" href="/">Mechanics</a> <button id="button" class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarToggle" aria-controls="navbarToggle" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarToggle"> <div class="navbar-nav mr-auto"> <a class="nav-item nav-link" href="{% url "blog-front" %}">Home</a> <a class="nav-item nav-link" href="{% url "blog-blog" %}">News</a> <a class="nav-item nav-link" href="{% url "book-home" %}">Book</a> <a class="nav-item nav-link" href="{% url "solver-home" %}">Solver</a> <a class="nav-item nav-link" href="{% url "blog-about" %}">About</a> </div> <div class="navbar-nav ms-auto"> <a class="nav-item nav-link" href="#">Login</a> <a class="nav-item nav-link" href="#">Register</a> </div> </div> </div> </nav> </header> <main role="main" class="container"> {% block basis %}{% endblock basis %} </main> </body> </html>

This is what my webpage looks like:



and in small form like this:

However, clicking the button does nothing.

What us going on ?