Bootstrap mobile menu not collapsing

Hi there,

I have a Bootstrap menu with a mobile menu, but for some reason, the mobile menu is not working/collapsing.

Can anyone see what I have wrong?

This is my HTML:

<div class="container-fluid main-nav "> <div class="row"> <div class="container"> <nav id="topNav" class="navbar navbar-expand-lg"> <div class="navbar-brand mex-auto logo"> <a href="#"><img src="assets/images/logo.png" /></a> </div> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="navbar-collapse"> <span>Menu</span></button> <div class="navbar-collapse collapse"> <div class="telephone mr-auto"><span><i class="icons8-phone"></i>Call us today</span> <a href="tel:123">123</a></div> <ul class="navbar-nav midnav"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#lead-generation">Lead Generation</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#about">About</a> </li> </ul> <ul class="navbar-nav midnav2"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#faqs">FAQs</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#contact">Contact</a> </li> </ul> <div class="cta ml-auto"><a href="#grow" class="btn-cta"><i class="icons8-idea"></i> Grow</a></div> </div> </nav> </div> </div> </div>

Thanks!