Bootstrap .header_navigation problem in responsive mode (submenu overflow is hidden)

i have problem with bootstrap (v 3.4) responsive mode,

when i want to drop down the sub menu in responsive mode of menu, some of them become hidden when dropped down sub menu items overflow and cant be seen and select.

if you did not understand please look at my below example

i have below navbar code:

<nav class="navbar navbar-default"> <div class="container-fluid"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="active"><a href="#">Link <span class="sr-only">(current)</span></a></li> <li><a href="#">Link</a></li> <li class="dropdown"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="#">Action 1</a></li> <li><a href="#">Action 2</a></li> <li><a href="#">Action 3</a></li> <li><a href="#">Action 4</a></li> <li><a href="#">Action 5</a></li> </ul> </li> </ul> </div><!-- /.navbar-collapse --> </div><!-- /.container-fluid --> </nav>

in responsive mode i can see Action 1,Action 2,Action 3 but i cant see Action 4 and Action 5 because this two items will go behind the bellow box, i mean when items overflow some of them cant be displayed.