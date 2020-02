Bootstrap grid issue when specify custom column widths

Hi folks,

Bootstrap 3.3.7

In my website, there is a section called “Partners” in that i use to display parter companie’s logos.

in pc i want to have 1x5 logos while in mobile just 1x1 (1 per line).

my css code as follows

.partners .col-sm-2, .hp_partners .col-md-2{ width: 20% !important; margin: 0; padding: 0; }

html

<div class="row partners" style='height:120px;text-align:center'> <div class='col-xs-12 col-sm-2 col-md-2'> <img style='height:120px' src='images/partners/8.jpg'></img> </div> <div class='col-xs-12 col-sm-2 col-md-2'> <img style='height:120px' src='images/partners/8.jpg'></img> </div> <div class='col-xs-12 col-sm-2 col-md-2'> <img style='height:120px' src='images/partners/8.jpg'></img> </div> <div class='col-xs-12 col-sm-2 col-md-2'> <img style='height:120px' src='images/partners/8.jpg'></img> </div> <div class='col-xs-12 col-sm-2 col-md-2'> <img style='height:120px' src='images/partners/8.jpg'></img> </div> </div>

my problem is, col-xs-12 is not firing at all. it only works if i remove the above css code.

what could be the problem?

here is the mobile view (browser inspect).

i also sees this in firebug