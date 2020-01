Blogspot Drop Down Menu & Home Button is not working

Hi mhdbuilm, welcome to the forums!

Neither your html or css is coded for a dropdown.

From the top of my head, you cold test move the dropdown list to be wrapped by the list-item that is to show the drop list on hover:

<li><a class='waves-effect waves-light dropdown-button' data-activates='dropdown1' href='#!'>More<i class='mdi-navigation-arrow-drop-down right'/></a> <ul class='dropdown-content' id='dropdown1'> <li><a href='#!'>First</a></li> <li><a href='#!'>Second</a></li> <li><a href='https://bestbloggingforyou.blogspot.com/p/terms-of-service.html'>Privacy Policy</a></li> <li><a href='https://bestbloggingforyou.blogspot.com/p/contact-us.html'>Contact Us</a></li> </ul> </li>

Then add some css to hide and show the dropdown list on hover(*):

.dropdown-button { position: relative; /* make the item be referred to as parent of the positioned child */ } .dropdown-content { position: absolute; /* remove the list from the natural flow */ top: 100%; /* place its top at the item bottom without a gap at any item height */ left: -9999px; /* hide the list well outside the viewport */ } .dropdown-button:hover .dropdown-content { left: 0; /* align the sublist with its parent item on hover */ }

i’m not experienced in JS or css, so i havent been able to find any solution.

There are many tutorials to make a pure css dropdown menu. You could try a search: https://duckduckgo.com/?q=dropdown+menu+tutorial&ia=web

Please, for accessibility reasons, avoid JavaScript solutions for navigation.