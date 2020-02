Best way to handle Left Menu with Responsive

Hello. I am still testing the waters with responsive design.

Am currently wrapping up my e-commerce site, and would like to come up with something that will work on mobile - even though most of my website doesn’t yet support this.

A few weeks ago @coothead was very generous and shared a solution that I would like to adapt for my Product Catalog page.

In his example, there is a menu to the left and on the right is a flexible column that expands/contracts as the screen changes. And as an added bonus, @coothead did some really kick *ss CSS magic and made it some the left menu collapses when you get to mobile size!

While this is really neat, I would like to ask all of you if you think this design makes sense for my Product Catalog page?

It seems that fancier sites like Amazon.com use Javascript to add a Top Menu for mobile devices and they also dynamically add/remove page content for different devices.

While this looks nice, I don’t know Javascript and plus I am trying to keep things plain vanilla for now as I learn.

In addition, being a purist, I would like to semantically create HTML that works on all devices and not get into creating several web pages to make various devices as I think this goes against the spirit of Responsive Web Design!!

Thanks to everyone here, I almost have all of the components I need to build a responsive Product Catalog, but this topic is my last sticking point, and so I would appreciate some guru expertise here!!

Here is the code that @coothead shared before, and which might have potential for my needs, but I am unsure…

<!DOCTYPE HTML> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,height=device-height,initial-scale=1"> <title>LIB_product-catalog-v2.html</title> <style media="screen"> body{ background-color: #f9f9f9; font: normal 1em / 1.5em BlinkMacSystemFont, -apple-system, 'Segoe UI', roboto, helvetica, arial, sans-serif; } div#container{ display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 1em; background-color: #fff; } h1, h2{ width: 100%; font-size: 1.5em; color: #555; text-align: center; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; } input#hideShowMenu{ position: absolute; left: -999em; /* Move checkbox off screen */ } label#menuButton{ display: none; /* Do NOT display for normal screens */ padding: 0.5em 0; color: #fff; background-color: #555; } label#menuButton::before{ content: 'Show '; /* Display "Show menu" by default */ } ul{ /* width: 15em; /**/ width: 100%; /**/ max-width: 15em; /* Make UL up to 15em wide */ margin: 0; padding: 0; list-style: none; } a{ color: #000; } #content{ /* Make content max width less UL width */ width: calc(100% - 15em); } hr{ display: none; } h2{ margin: 0; font-size: 1em; text-align: left; letter-spacing: 1px; } @media (max-width: 30em){ div#container{ flex-direction: column; /* Force elements into column */ } label#menuButton{ /* width: 100%; /* NEW */ display: block; text-align: center; } input#hideShowMenu:checked + label#menuButton::before{ content: 'Hide '; /* Display "Hide menu" by default */ } /* Menu unchecked (default) */ ul{ display: none; /* flex-wrap: wrap; /**/ /* max-width: 100%; /**/ } /* Menu checked */ input#hideShowMenu:checked ~ ul{ display: flex; flex-wrap: wrap; /* tricky! */ max-width: 100%; /* tricky! */ padding: 1em 0; } li{ width: 50%; } #content{ width: 100%; /* Now full screen width */ } input#hideShowMenu:checked ~ #content hr{ display: block; } #content h2{ margin: 1em 0 0 0; } } @media (max-width: 23em){ li{ width: 100%; } } </style> </head> <body> <div id="container"> <h1>page description</h1> <input id="hideShowMenu" name="hideShowMenu" type="checkbox"> <label id="menuButton" for="hideShowMenu">menu</label> <!-- Left Menu --> <ul> <li> <a href="#">Activity</a> </li> <li> <a href="#">Art & Photography </a> </li> <li> <a href="#">Biography</a> </li> <li> <a href="#">Business</a> </li> <li> <a href="#">Computers</a> </li> <li> <a href="#">Current Affairs</a> </li> <li> <a href="#">Fiction</a> </li> <li> <a href="#">Graphic Novels</a> </li> <li> <a href="#">History</a> </li> <li> <a href="#">Kids</a> </li> <li> <a href="#">Literature</a> </li> <li> <a href="#">Music</a> </li> <li> <a href="#">Reference</a> </li> <li> <a href="#">Science & Technology</a> </li> <li> <a href="#">Teens</a> </li> </ul> <!-- Main Content --> <div id="content"> <hr> <h2>content description</h2> <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet sem sed libero bibendum tempus faucibus quis mi. Nulla rhoncus vel ipsum in volutpat. Nam tortor nibh, posuere ac lorem ut, suscipit tincidunt leo. Duis interdum justo ac justo vehicula consequat. Curabitur et volutpat nibh. Phasellus rutrum lacus at dolor placerat feugiat. Morbi porta, sapien nec molestie molestie, odio magna vestibulum lorem, vitae feugiat est leo sit amet nunc. Curabitur ornare tempor turpis. In nibh sem, porta ac magna sed, pretium commodo odio. Sed porttitor augue velit, quis placerat diam sodales ac. Curabitur vitae porta ex. Praesent rutrum ex fringilla tellus tincidunt interdum. Proin molestie lectus consectetur purus aliquam porttitor. Fusce ac nisi ac magna scelerisque finibus a vitae sem. </p> <p> Donec vehicula diam non leo efficitur, id euismod odio tincidunt. Vivamus auctor viverra purus vitae lobortis. Sed et libero non diam tempor sagittis. Quisque vel egestas ipsum. Integer sed elit eu orci blandit commodo in in erat. Donec blandit, mi at gravida varius, nulla tellus vulputate ex, vitae euismod erat lectus rutrum diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur tristique varius ullamcorper. </p> <p> Nam venenatis diam ante, et cursus elit porttitor at. Morbi mattis leo at ex vehicula, non vestibulum ligula aliquam. Maecenas non nibh sollicitudin, porttitor odio in, elementum arcu. Donec pulvinar orci enim. In pulvinar congue ante, ac rutrum odio bibendum volutpat. Phasellus ac sem consequat lorem congue malesuada vitae vitae diam. Donec eu imperdiet augue. Curabitur ullamcorper sit amet libero in ullamcorper. Donec sed laoreet quam. Phasellus malesuada libero felis, non elementum ex tincidunt eget. Quisque cursus arcu vel diam consectetur, ac imperdiet est cursus. Fusce id nunc nibh. </p> <p> In sapien massa, feugiat ut magna eu, hendrerit porttitor justo. In vitae massa ipsum. Aliquam feugiat tortor sed diam facilisis, et molestie dolor blandit. Pellentesque non lectus odio. Curabitur pulvinar orci vitae lorem bibendum volutpat. Duis congue dignissim ante ut consequat. Sed nec sagittis neque, quis vehicula urna. Fusce laoreet interdum ligula vel finibus. Nunc odio purus, dapibus sit amet orci eget, congue eleifend erat. Quisque porttitor imperdiet ullamcorper. Aenean non orci nec magna tempor porta at id ipsum. </p> <p> Cras euismod euismod nibh, nec hendrerit ante efficitur id. Donec sit amet interdum mauris. Maecenas pellentesque, sem a commodo tincidunt, quam ex viverra nibh, non consectetur odio quam et velit. Nulla eu risus quis magna suscipit malesuada vel quis nisi. Cras suscipit nulla vitae ante rhoncus, id elementum nisi interdum. Integer sem quam, tincidunt nec quam ac, lobortis volutpat ipsum. Curabitur nec turpis viverra, eleifend arcu non, egestas felis. Etiam a eros felis. Aliquam nec ullamcorper enim. Donec sit amet commodo ante, vitae consectetur sem. Proin ut luctus dolor. Integer lectus massa, maximus nec urna non, ullamcorper hendrerit mi. </p> </div><!-- #content --> </div><!-- #container --> </body> </html>

And here are screenshots of his solution…



Thanks!