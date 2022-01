Baseline code review Javascript

Hi guys, I have created a config and spec file in protractor, it is some automated testing. Could you review the baseline code, commenting on any areas for improvement. These areas could be improvements to maintainability, efficiency, or reliability.

Config:

// conf.js

let SpecReporter = require(‘jasmine-spec-reporter’).SpecReporter

exports.config = {

framework: ‘jasmine’,

directConnect: true,

onPrepare: function () {

jasmine.getEnv().addReporter(new SpecReporter({

spec: {

displayStacktrace: ‘pretty’

}

}));

},

jasmineNodeOpts: {

defaultTimeoutInterval: 2500000,

print: function() {}

},

specs: [‘spec_exercise2021.js’],

}

Specification:

describe(‘Protractor E2E Demo’, () => {

it(‘Should navigate to Fruugo Home Page’, () => {

browser.waitForAngularEnabled(false)

browser.get(‘https://preprod-gb.fruugo.com/’);

browser.getCurrentUrl().then((url) => {

expect(url).toBe(‘https://preprod-gb.fruugo.com/’);

// Close Cookie Banner as this covers some UI later in the test

element(by.id(‘CookieBanner__Close’)).click();

//Click on Account and enter credentials to Login

element(by.className('Header__action Header__action--account d-none d-md-flex')).click(); element(by.xpath('/html/body/main/div/div/main/div[1]/div/form/div[1]/div/input')).sendKeys('qatest4@fruugo.com'); browser.sleep(100);

element(by.id(‘password’)).sendKeys(‘polkadot1’);

element(by.className('sc-jSgupP eNapjc')).click(); browser.sleep(1000);

//search for a product

browser.sleep(2000);

element(by.id(‘header_search’)).sendKeys(‘Fruugo’);

browser.sleep(1000);

element(by.buttonText('SEARCH')).click(); browser.sleep(1000);

//Click on product STOCK-IS-1000-V20

element(by.partialLinkText(‘STOCK-IS-1000-V20’)).click();

browser.sleep(500);

//Add product to basket and go to checkout

element(by.className(‘btn btn-lg btn-block btn-primary js-sticky-trigger js-add-to-cart’)).click();

browser.sleep(1000);

element(by.className(‘btn btn-orange pdp-modal-checkout-cta’)).click();

browser.sleep(10000);

element(by.className(‘header-cart’)).click();

browser.sleep(10000);

element(by.id(‘exitCheckoutRedirect’)).click();

});

});

});

Thanks in advance